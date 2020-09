Cubana "incondicional de la revolución" no entiende por qué el gobierno no la ayuda

Una cubana que declaró ser "incondicional de la revolución" no entiende por qué el gobierno no la ayuda, en medio de la crítica situación en que vive.

"Nunca imaginé que una persona como yo que ha trabajado toda su vida, que ha demostrado su incondicionalidad hacia la Revolución, en estos momentos estoy en una situación crítica´donde vivo", declaró.

La mujer, quien trabajó en Radio Progreso, sostuvo que vive prácticamente bajo la lluvia, por un derrumbe parcial en el techo.

"Es horrible", dijo.

"Me gustaría entender qué criterios tienen en cuenta para personas en mis condiciones, creo que me voy a morir sin ver la justicia, tengo un expediente para albergue No 271, escalafón 272, con fecha desde el 5 de mayo de 1983", dijo.

"Esto es muy triste porque es vivir con miedo, he escrito a todas las instancias, tengo mis copias firmadas, guardadas para cuando pase algo no digan mentiras", agregó.

Muchas personas quedaron indignadas ante la denuncia de la mujer en las redes sociales.

"No es de extrañar esa situación. En eso se ha convertido Cuba para el ciudadano común. Hace unos días se derrumbaron dos edificios en La Habana Vieja. Qué horror", comentó una conocida.

"Te tengo en alta estima, te quiero , pero ya ves como dices tú siendo revolucionaria y qué coño ha hecho la revolución por ti, ahí está el claro ejemplo de cómo viven muchos cubanos, es una pena, un bochorno, siento muchísimo tu pena, ojalá yo pudiera darte una casa, porque la revolución no lo hará", le dijo un conocido.

"Así tanta dedicación, una vida entera dedicada por completo a tu trabajo y criada en el seno de una familia revolucionaria espero, te ayuden pues vivimos a aterrados temiendo por tu vida", comentó otra usuaria.

En más de una ocasión cubanos que han estado del lado del gobierno de la Isla han terminado decepcionados por el abandono al que son sometidos.

Tal fue el caso de Javier Legra, un excombatiente guantanamero del Ejército Rebelde, que murió sin ver reconstruida su casa, una vivienda colonial de 100 años que cayó tras los embates del huracán Matthew en Baracoa.

También se denunció en una ocasión la historia de Félix Baloy López Bulé, veterano cubano de la Guerra de Angola, quien vive en condiciones infrahumanas con su mujer y cuatro niños en la provincia de Guantánamo.