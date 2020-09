Air France volará de La Habana a París en octubre

La compañía Air France promueve la venta de vuelos humanitarios entra La Habana y París para el mes de octubre tal y como aparece en la página de reservas de esa aerolínea.

Los vuelos están planificados para los días 2, 16, 30 y 31 de octubre y tienen un valor de 474 dólares norteamericanos.

Existen otros vuelos programados para el mes de noviembre pero no están confirmados, así que no se conocen más detalles sobre ellos.

Como Cuba mantiene sus fronteras cerradas y no permite que los cubanos que están en otros países retornen a la isla a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, es probable que estos vuelos salgan vacíos desde Francia, tal y como ha ocurrido con otros países como España.

Air France declaró que antes de realizar la compra de los boletos, los pasajeros deben cumplir con una serie de requisitos, impuestos tanto por la parte francesa como la cubana.

En primer lugar no pueden viajar si no poseen un "Certificado de viaje para acceder al territorio francés" que detalle sus planes de viaje y una declaración jurada de que no tienen el nuevo coronavirus . El documento se puede obtener online a través de este enlace.

Como medida de seguridad se estableció que los pasajeros que no tengan un resultado negativo de la prueba al COVID-19 dentro de las 72 horas previas al viaje, podrán ponerse en cuarentena al llegar a Francia y al salir de Cuba deben contar con una autorización de Inmigración

Para los vuelos del 2 y el 16 de octubre están planificados las salidas desde La Habana a las 22:55 horas y tendrán una duración de nueve horas. Se encargará del trayecto un Boeing 777-300 y la compañía francesa asegura que cumplirán con los protocolos de higiene establecidos: limpieza completa de cada avión antes de la salida, filtración del aire a bordo y uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas.

Los otros dos vuelos vuelos están planificados para las 21.10 horas y se mantienen el resto de las indicaciones.