Régimen cubano pide a canadienses viajar a Cuba haciendo escalas en terceros países

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El Ministerio de Turismo de Cuba publicó en su cuenta oficial de Facebook para Canadá una guía de rutas alternativas para que los turistas canadienses puedan viajar a la isla durante el verano de 2026 haciendo escalas en terceros países, ante la ausencia de vuelos directos desde Canadá.

La publicación, dirigida al principal mercado emisor de turistas de la isla, lista seis opciones de conexión: vía Miami con American Airlines (hacia La Habana, Varadero, Santa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba) y con Delta Air Lines (hacia La Habana); vía Ciudad de Panamá con Copa Airlines; vía Ciudad de México con Aeroméxico; vía Cancún con Viva Aerobus (hacia La Habana y Camagüey); y vía Nassau con Bahamasair (hacia La Habana).

El régimen exige a los canadienses que utilicen estas rutas dos requisitos adicionales: obtener una e-Visa obligatoria, disponible en el sitio evisacuba.cu o a través del operador turístico Hola Sun Holidays, y completar el formulario D'Viajeros de información anticipada de viajeros para obtener el código QR requerido para entrar al país.

La medida es una respuesta desesperada a la crisis de conectividad aérea que estalló el 9 de febrero de 2026, cuando Cuba emitió un aviso aeronáutico alertando que no habría combustible Jet A-1 disponible en nueve aeropuertos internacionales, entre ellos La Habana, Varadero, Holguín y Santiago de Cuba.

Ante esa situación, las aerolíneas canadienses suspendieron sus vuelos a Cuba de forma masiva: Air Canada pospuso la reanudación hasta el 1 de noviembre de 2026; WestJet canceló la mayoría de sus operaciones hasta octubre; Air Transat extendió su suspensión hasta finales de octubre; y Sunwing paralizó sus vuelos sin fecha de regreso.

En total, once aerolíneas suspendieron sus rutas a Cuba en lo que va de 2026, mientras solo ocho mantienen operaciones hacia la isla.

El impacto sobre el turismo canadiense ha sido catastrófico. En marzo de 2026 solo llegaron 511 canadienses a Cuba, frente a 98,663 en el mismo mes de 2025, una caída del 99.48%.

Canadá es históricamente el principal mercado emisor de turistas a Cuba, con más de 750,000 visitantes en 2025 y una cuota superior al 40% del total de turistas internacionales que recibe la isla.

El colapso no se limita al mercado canadiense. El turismo ruso también se desplomó, pasando de 7,314 visitantes en febrero a apenas 249 en marzo de 2026, luego de que las aerolíneas Rossiya y Nordwind suspendieran sus vuelos el 11 de febrero.

El sector turístico cubano en su conjunto cayó al 52% del nivel del año anterior en el primer trimestre de 2026, con apenas 298,057 visitantes internacionales totales, y la ocupación hotelera se desplomó al 18.9% en el primer bimestre del año.

Esta no es la primera vez que el régimen intenta paliar la situación por esta vía: el grupo turístico estatal Gaviota ya había comenzado a promover viajes de Canadá a Cuba a través de terceros países desde el 17 de febrero de 2026, apenas días después de que estallara la crisis del combustible.

La publicación del MINTUR de esta semana formaliza esa estrategia con rutas específicas y requisitos de visado detallados, en un intento por recuperar un flujo turístico que se ha evaporado casi por completo.