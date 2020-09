Premian caricatura en Cuba que legitima el acoso callejero a las mujeres

Otro desatino para la prensa cubana. El diario oficialista Juventud Rebelde otorgó el Gran Premio de un concurso de “humor gráfico” a una “obra” que legitima el acoso callejero a las mujeres en la Isla, tema que ha generado diversas polémicas en los últimos años.

El certamen, para mayor pifia, estaba dedicado al aniversario 60 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la organización de masas creada por el fallecido dictador Fidel Castro para favorecer las delaciones entre vecinos de las comunidades, so pretexto de amparar la llamada “revolución”.

La imagen premiada, que aparece con la firma de Javier Cubero Torres, de Villa Clara, muestra a un anciano con brazalete de los CDR y sentado en un banco, que ve pasar a una voluptuosa mujer y le dice: “¡No me subestime, joven…Mire, ¡que a mi edad no solo mantengo la guardia en alto!”

Gran Premio del concurso en la categoría de Profesionales.

A todas luces, un chiste de mal gusto en momentos en que incluso campañas aprobadas por el Gobierno, tratan de despertar consciencia sobre los piropos y demás expresiones de acoso callejero a las mujeres.

“¿Qué bolá con esto???. El acoso es uno de los grandes males de Cuba, insertado en el tuétano de una sociedad retrógrada respecto a los valores del respeto a la mujer. No entiendo qué GRAN PREMIO se puede otorgar a algo de tan mal gusto. Siento VERGÜENZA”, expresó un usuario en Facebook.

Captura de publicación en Facebook.

“ACOSO SEXUAL premiado¡¡¡¡ El mal gusto y vulgaridad se hacen eco al usarlos para referirse a la virilidad del señor y compararla con los 60 años de los CDR. Obviamente los jueces del concurso nunca han sufrido acoso o son simplemente ciudadanos insensibles al tema. El acoso femenino no es cosa de juego o risa, este tipo de conductas pueden y son intimidantes y humillantes en muchos casos y atentan contra la figura femenina”, comentó una internauta.

“Estas agresiones que pueden ser físicas, verbales o no verbales, suelen apelar al aspecto físico o vida privada de la víctima, así como supuestos cumplidos o piropos, pero aquí vemos que va más allá al referirse a deseos sexuales en las personas de las tercera edad. No entiendo ese gran premio y no lo entenderé nunca ..... EVOLUCIONA EL ACOSO TE ATRASA¡¡¡¡”.

Otras caricaturas también hacen alusión a los senos de las mujeres, al candidato vacunal contra el nuevo coronavirus “Soberana 01” y hasta a los llamados “coleros” llegándolos a comparar con los presuntos hechos terroristas que ha vivido el país luego del triunfo de Fidel Castro.

Segundo lugar del concurso en la categroría de Aficionados.

Primer lugar en la categoría de Profesionales.

Tercer lugar en la categoría de Profesionales.

Juventud Rebelde apunta que en el certamen participaron “aficionados y profesionales, y en ambas agrupaciones fue muy representativa la participación y la calidad”. El jurado estuvo integrado por los caricaturistas de Palante, Enrique Lacoste, Narciso Martínez e Ismael Lema, así como Carlos A. Falco, del suplemento Dedeté.

La convocatoria fue lanzada en agosto, expresando que las “obras deben reflejar el quehacer de la mayor organización de masas del país desde su fundación hace casi 60 años”.

En agosto de 2019, la actriz cubana Camila Arteche creó un monólogo a través del cual denunciaba la violencia de género en la Isla y el acoso que sufren a diario las mujeres en la calle y en sus centros de trabajo.

La iniciativa forma parte de la campaña Evoluciona, en contra de la violencia hacia las mujeres y niñas en Cuba, impulsada por el CENESEX, el Centro de Estudios sobre la Juventud, el Centro Oscar Arnulfo Romero e incluso la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

La campaña Evoluciona, que estará vigente hasta el 2022, busca generar conciencia sobre el respeto hacia las mujeres y sus cuerpos, el respeto de la intimidad y el espacio, y demostrarle a la sociedad que "el acoso te atrasa".

Por su parte, Camila Arteche se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos en la lucha contra la violencia de género en Cuba, y constantemente utiliza sus redes para denunciar situaciones de acoso y crear conciencia acerca de muchos conceptos erróneos que persisten en la Isla, como que los piropos por la calle son algo "sano" y "natural" que muchos se niegan a reconocer como una forma de acoso.

En marzo del pasado año, la campaña lanzó un vídeo, a modo de experimento social, donde una mujer dice piropos a varios hombres, los cuales reaccionan con incredulidad y en algunos casos llegan a huirle a la joven.