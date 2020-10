Acusan de negligencia infantil en Miami a la pareja del rapero cubano Henry Laso

La esposa del rapero y ex preso político cubano, Henry Laso, fue arrestada por la policía bajo cargos de negligencia infantil por el abandono de siete de sus hijos, con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años.

El informe de arresto -citado por Univision- precisa que fue uno de los menores quien llamó al 911 porque su madre no lo había inscrito en la escuela.

Cuando los oficiales arribaron al 1777 del noreste y la calle 178, en North Miami Beach, encontraron que el niño que llamó y sus hermanos vivían solos desde mediados de julio.

La cubana Elidiesneins Pérez, de 35 años, fue arrestada y ahora pudiera enfrentar varios cargos luego de que los menores relataran a la policía que carecían de alimentos y atención médica, y que su ropa estaba sucia desde hacía dos meses.

Los menores casi no tenían comida, solo un paquete de muslos de pollo en el refrigerador y una mínima cantidad de arroz, que a veces incluso comían como desayuno, porque no tenían nada más. Tampoco eran llevados al médico desde hace años, pese a que algunos de los niños tienen padecimientos de salud que requieren cuidados especiales.

Pérez abandonó el domicilio para mudarse con Laso a mediados de julio, luego de que el rapero salió de la cárcel, a la que entró con un cargo de “abuso infantil” después golpear al menos a uno de los hijos adolescentes de la mujer.

En declaraciones a Yusnaby Pérez, para Telemundo 51, el ex preso político cubano justificó la agresión física. Dice que “por un problema de conducta que viene de hace mucho tiempo”, uno de los hijos le cayó “a piñazos a ella embarazada", y que él la defendió. "No me arrepiento. Le di un piñazo. La estaba matando a golpes", dijo.

“Realmente el niño tiene trastornos, el niño nunca fue atendido aquí por las autoridades de North Miami Beach”, precisó; y añadió que “la policía hizo un trabajo totalmente insuficiente”.

Interrogado sobre los valores de Elidiesneins Pérez como madre, Henry Laso aseguró que no la considera una “madre mala”.

“Realmente yo no te puedo decir que en ningún momento ella fue una madre mala, porque nunca los abandonó”, y añade que la acusación de abandono es falsa.

“Ella todos los días venía, todos los días les dejaba comida. Simplemente vino varias veces a atender a su hija, que es recién nacida. Esto es un pedacito de niño que acabó de nacer”, dijo refiriéndose a la bebé que tienen en común.

“Realmente es la madre de mi hija, no es mi caso. Mi caso es defender a mi bebé. Mi caso es sacar a mi hija de esa situación", concluyó.

Un vecino asegura que antes del incidente que llevó a la cárcel a Henry Laso y el posterior abandono de los niños por parte de la madre, en la casa siempre había muchas discusiones y gritos, y que la policía venía a menudo.

La jueza de fianzas, Mindy S. Glazer, le dijo a la madre durante su comparecencia en Corte, que nunca debió haber sido reunificada con los niños por el Departamento de Niños y Familia, pues el caso ya estaba bajo investigación.

Los niños más grandes han expresado que prefieren vivir en casas de acogida, e incluso tendrían un amigo de la familia en San Diego que estaría dispuesto a recibirlos a todos. Sin embargo, los menores alegan que la madre no quería renunciar a sus derechos parentales porque recibía un cheque mensual de una entidad.

No obstante, el Departamento de Niños y Familias ya le quitó la custodia de los menores a la mujer, que ha sido transportada a la cárcel TGK, con una fianza fijada en 15 mil dólares.

Henry Laso, por su parte, ha compartido una imagen junto a su pequeña hija. "Mi guerrera y yo contra el mundo solitos. No necesitamos ni de la Virgen María. Encuyé, te amo, mi hija", escribió en Facebook.

(Fuente: Captura de Facebook/Encuyé)

Henry Laso fue liberado por las autoridades de Inmigración a mediados de noviembre de 2019, tras haber estado durante varios meses en un centro de detenciones de Estados Unidos, desde donde estuvo a punto de ser deportado a Cuba. Sin embargo, un juez otorgó un “alto” a su deportación. Conocido por sus temas contestatarios y por su activismo dentro de la Isla, Laso recibió una "orden de protección" que impidió que fuera deportado.

"Gracias a Dios acabo de entrar a los Estados Unidos. Y estar con la personita que mas amo en esta vida junto a mi madre y padre. Me siento feliz gracias a todos los que me apoyaron incansablemente en esta lucha. Lo más lindo de todo es que la lucha ahora es que comienza. Viva Cuba Libre", escribió en noviembre en una publicación que acompañó de una foto junto Elidiesneins Pérez, la madre de su hija, que ahora acaba de ingresar en prisión.