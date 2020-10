Graduados de 12 grado en Cuba podrán estudiar en la universidad sin pasar las pruebas de ingreso

El Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES) informó que los estudiantes graduados de 12 grado en Cuba podrán estudiar en la universidad, incluso si no aprueban o no se presentan a las pruebas de ingreso.

"Nunca se había asegurado una plaza para todo aquel que aspira a ascender a estudios superiores. Sin embargo, se hace ahora, a pesar de todas las condiciones adversas que tiene nuestro país", declararon funcionarios del Ministerio de Educación Superior.

Explicaron además que las ofertas de carreras universitarias se van a correr hasta el final del escalafón.

"Se priorizarán, como mejor derecho, los que aprobaron, luego los que no, incluso, llegarán hasta los que no se hayan presentado", anunciaron.

De acuerdo con la información difundida, en estos momentos existen 48 400 plazas para los graduados de preuniversitario, de las cuales 37 600 son de licenciatura y más de 10 700 de técnicos de nivel superior de ciclo corto.

Así, para el Curso por encuentro hay más de 38 000 plazas y para la Educación a distancia unas 4 405.

También indicaron que "este año el estudiante examinará solo una vez cada asignatura, mientras en años anteriores había una segunda oportunidad".

René Sánchez Díaz, director de Ingreso y Ubicación laboral del Ministerio de Educación Superior, dijo al medio Juventud Rebelde que "no es imprescindible para alcanzar una plaza aprobar las pruebas de ingreso, pues se van a correr hasta el final del escalafón todas las ofertas".

Por su parte, José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior, dijo que más de 7 000 plazas ya fueron otorgadas a quienes resultaron ganadores de concursos, a los que realizaron estudios de preuniversitario en los colegios universitarios, así como los que habían realizado los exámenes de aptitud para las carreras de Periodismo y Relaciones Internacionales.

En medio de la situación que vive Cuba con el coronavirus, el gobierno anunció que quedaban eliminados los exámenes de ingreso a los estudiantes que aprobaron las pruebas de aptitud en las carreras de Periodismo y Relaciones Internacionales.

Para el resto de las carreras, el MINED y el MES acordaron que la realización de los exámenes de estudiantes de provincias como Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Matanzas, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, se pospondrá para la segunda convocatoria en noviembre, aunque la fecha en que suelen hacerse es en mayo.

El curso escolar 2019-2020 se extenderá durante lo que queda de año y no concluirá hasta finales de diciembre. No obstante, no todas las provincias terminarán a la vez; habrá algunas que lo hagan primero.