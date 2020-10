Cubana recuperada del coronavirus: "Soy una sobreviviente"

La cubana Mileydis Santana Guzmán se recuperó del nuevo coronavirus tras permanecer 16 días en la sala de terapia intensiva del hospital militar Doctor Luis Díaz Soto, en La Habana.

Al momento de ingresar por los síntomas que presentaba, la evolución de su caso fue una incertidumbre para los médicos y los familiares de la paciente, de quienes se despidió porque pensó que iba a morir.

"Los médicos no contaban conmigo porque no respondía a los medicamentos", contó Santana Guzmán a la estatal televisión cubana.

Dice que se sintió como si hubiera estado "del otro lado", pero recuerda que a pesar de sus enfermedades preexistentes, logró abrir los ojos en clara señal de que estaba fuera de peligro. "Lo primero que pedí fue agua".

Desde ese momento se reforzó el tratamiento y la atención con la paciente, que además del nuevo coronavirus, padece de hipertensión, diabetes, obesidad y la enfermedad de Cushing (provocada por un tumor o crecimiento excesivo de la hipófisis).

"No sé cómo pagarle a los médicos que me atendieron", dijo la joven para agradecer al personal sanitario que le atendió, y también a Dios, sus orishas y a la familia, a quienes no pudo abrazar durante dos meses y con quienes se comunicaba a través de pequeños videos en los que decía sentirse bien, a pesar de su tristeza.

El COVID-19 dejó secuelas en Santana Guzmán, que aún le hacen la vida dolorosa. Debido a la propia pandemia sufre de fibrosis pulmonar (enfermedad que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y se producen cicatrices) y como pasó tanto tiempo encamada se le diagnosticó una gangrena seca en los dedos del pie izquierdo provocada por la ineficiente irrigación sanguínea.

Contó que para este problema se le aplica el Heberprot-P, un medicamento cubano capaz de regenerar el tejido en las extremidades y que, según los datos oficiales de la isla, se aplica con éxito en pacientes diabéticos.

Santana Guzmán recuerda también que se quedó sin fuerzas, no podía caminar ni sostener un vaso de agua, todo un panorama que provocó daños psicológicos y emocionales.

"Esa es otra secuela del COVID-19, que te deja trastornos porque tienes miedo", aseguró.

Con lágrimas en los ojos asegura que siempre ha apreciado su vida, pero en estos momentos es algo que hace mucho más. "Soy una sobreviviente", dice ante la televisión pública cubana y agradece la dicha de poder contar su historia.

Hasta el momento de redactar esta nota en Cuba se habían recuperado del nuevo coronavirus un total de 5 mil 78 pacientes diagnosticados con la pandemia, según los datos oficiales. El Ministerio de Salud Pública de la isla ha diagnosticado la enfermedad en 5 mil 718, de los cuales 516 se mantienen activos e ingresados en hospitales. El total de muertes ha ascendido en los últimos días a 122 y en el último informe médicos se registraban cinco pacientes graves y uno crítico.