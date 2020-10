Dos cubanas quedan en La Voz España; ambas se fueron con Alejandro Sanz

Dos cubanas han quedado seleccionadas en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’, y ambas serán parte del equipo de Alejandro Sanz.

Yaneisy Martínez tuvo una espectacular interpretación de la canción ‘Who’s lovin you’ de Jackson 5, mientras que Dayana Emma hizo un derroche de talento con el tema 'Cómo fue', de Beny Moré.

A pesar de que cantantes como Antonio Orozco, Pablo López o Laura Pausini trataron de disputarse a las cubanas, ambas eligieron a Alejandro Sanz para pertenecer a su equipo.

Esta es la segunda vez que Dayana Emma se presenta en las Audiciones a ciegas, a darse una nueva oportunidad.

Yaneisy Martínez, por su parte, en una ocasión impresionó en el certamen "Got Talent España", donde enamoró a los jueces y al público con una gran actuación. Así consiguió el "pase de oro" para a la semifinal del programa de Telecinco.

Yaneisy Martínez, cantante y compositora, nació en La Habana pero desde los 8 vive en Barcelona, donde ha trabajado como cajera de supermercado, dependienta y hasta de guardia de seguridad.

Por su parte Dayana Emma, de 21 años y quien vive actualmente en Castellón, confesó a Antena 3 que "luchó toda su vida para entrar en la escuela de arte más importante de Cuba para lograr el sueño de ser actriz y cantante, pero el centro no fue lo que esperaba y se desilusionó".

También tuvo profesores que le llegaron a decir que no valía para el mundo de la música. No obstante, la joven no dejó de luchar por sus sueños.

