Dos niños cubanos pasan a segunda fase de La Voz Kids España

Dos niños cubanos han pasado a la segunda fase del concurso La Voz Kids de España, luego de ser seleccionados por los jueces en las audiciones a ciegas.

Se trata de Álvaro Tadeo, de 13 años, y Miguel Sánchez, de 11, quienes se decantaron por la cantante Aitana y por David Bisbal, respectivamente, para que sean sus coaches en la siguiente fase de la competencia.

Miguel, nacido en Cuba y actualmente residente en Bilbao, logró que David Bisbal se diera la vuelta con el tema "Dónde está la vida", del cantautor cubano Francisco Céspedes.

El pequeño, cuyos padres son profesores de música, dijo que ellos "han sido su inspiración".

Tras su audición, el niño contó con el intérprete colombiano Sebastián Yatra una de sus canciones más conocidas.

Con la música muy de fondo, Yatra comenzó a entonar "Cómo mirarte" y Miguel siguió los acordes del coach.

"Estoy totalmente emocionado. He disfrutado de la ocasión y no me creo que acabo de cantar con Sebastián Yatra y me ha tocado David Bisbal", dijo después de su presentación.

Álvaro Tadeo, cubano-español, convenció al jurado con la canción "The way you look tonight", de Frank Sinatra.

Aitana y Rosario Flores se voltearon de inmediato al escuchar su voz y Tadeo decidió irse al equipo de Aitana.

Álvaro vive en Tenerife y confiesa que se siente "mitad canario y mitad cubano", aunque "un poquito más cubano que canario".

Es un niño amante del buen vestir. Le gusta andar de traje, elegante, e interpretar música de diversos géneros, sobre todo baladas, boleros, salsa y merengue.

La próxima semana darán inicio las "batallas" de La Voz Kids, donde los concursantes intentarán trascender a la fase se "asaltos" para acercarse a la Gran Final.

En esta octava edición del programa, transmitido por Antena 3, el jurado está integrado por los españoles Rosario Flores, Aitana y David Bisbal y el colombiano Sebastián Yatra.