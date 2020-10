Médico de la Casa Blanca publica nueva declaración sobre el estado de salud de Trump

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, emitió este sábado por la noche un nuevo comunicado sobre la salud del presidente norteamericano Donald Trump, y señaló que ha mejorado desde que le diagnosticaron el coronavirus.

"El presidente Trump continúa mejorando, habiendo logrado un progreso sustancial desde el diagnóstico", escribió Conley en un comunicado oficial divulgado por la Casa Blanca.

“Esta noche completó su segunda toma de Remdesivir sin complicaciones. Permanece sin fiebre y sin oxígeno suplementario con un nivel de saturación entre el 96 y el 98% durante todo el día", aseguró el galeno.

"Pasó la mayor parte de la tarde atendiendo sus asuntos y se ha levantado y desplazado por la sala médica sin dificultad", continúa el comunicado. "Aunque todavía no está fuera de peligro, el equipo se mantiene cautelosamente optimista".

“El plan para mañana es continuar la observación entre dosis de Remdesivir, monitoreando de cerca su estado clínico y apoyando plenamente su desempeño de las funciones presidenciales”, concluye el parte médico oficial.

La actualización se produce después de que Trump publicara un video el sábado por la tarde desde el hospital militar "Walter Reed" donde se mostró de buen ánimo.

"Quiero comenzar agradeciendo a todos los increíbles profesionales médicos --médicos, enfermeras, todos-- del Centro Médico "Walter Reed". Creo que es el mejor del mundo, por el trabajo increíble que han estado haciendo", comenzó Trump. “Vine aquí, no me sentía muy bien, me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando duro para recuperarme, tengo que volver porque todavía tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, hemos hecho un trabajo muy bueno en eso, pero todavía tenemos pasos por recorrer y tenemos que hacerlo. Volveré para acabar ese trabajo, creo que pronto", dijo el presidente.

"Vamos a vencer este coronavirus o como se llame, y lo vamos a vencer a fondo", continuó Trump. “Han sucedido tantas cosas..., si nos fijamos en la terapéutica que estoy tomando en este momento, algunas de ellas, y otras que saldrán pronto parecen, francamente, milagros, si quieren saber la verdad. Son milagros que vienen de Dios".

Por su parte, la primera dama Melania Trump permanece en la Casa Blanca para recuperarse de su propio contagio. "Realmente lo estaba manejando muy bien", dijo Trump en su video, y señaló con un toque de humor que ella era "solo un poquito más joven". La ex modelo, de hecho, es 24 años más joven que el presidente.

En su primer informe del sábado, Conley había dicho que Trump estaba evolucionando de forma positiva. Reiteró que fue recomendación suya llevarlo al centro médico como medida preventiva, porque los primeros diez días del contagio son cruciales para determinar el curso probable de enfermedad.

Otro de los médicos del equipo reiteró que “están satisfechos con la evolución del presidente”, y precisó que tuvo alguna congestión nasal y tos que ya se ha resuelto.

Trump tiene 74 años y presenta sobrepeso, lo que lo pone en riesgo de sufrir complicaciones graves por un virus que ya ha infectado a más de 7 millones de personas en todo el país y ha matado a más de 200 000 personas en los EE. UU.