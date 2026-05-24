"Obsesionado con la Casa Blanca": Trump revela detalles del hombre abatido por el Servicio Secreto

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El presidente Donald Trump reaccionó este domingo a través de su red Truth Social tras el abatimiento de un hombre armado cerca de las puertas de la Casa Blanca, describiendo al sospechoso como alguien con «antecedentes violentos y una posible obsesión» con el edificio presidencial.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. del sábado en la zona de 17th Street y Pennsylvania Avenue NW, en Washington D.C., cuando el sospechoso abrió fuego en un puesto de control del perímetro de seguridad.

Agentes del Servicio Secreto respondieron al ataque y abatieron al hombre tras un intercambio de disparos. Ningún agente resultó herido, aunque un civil fue alcanzado durante el tiroteo.

El sospechoso, un hombre de 21 años ya conocido por el Servicio Secreto. Fue identificado como Nasire Best, y ya había sido arrestado el día anterior tras intentar superar un control de seguridad en las inmediaciones de la Casa Blanca. Figuraba en varios expedientes judiciales.

Además, en junio del año pasado fue ingresado en un centro psiquiátrico después de protagonizar otro altercado en el área, donde afirmó ser Jesucristo.

Trump publicó su mensaje pasada la medianoche, agradeciendo la «rápida y profesional actuación» de los agentes.

«El hombre armado murió tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca», escribió el mandatario.

El presidente también vinculó el suceso con el tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales del pasado 25 de abril, señalando que el nuevo incidente ocurre «un mes después» de aquel ataque.

En aquella ocasión, Cole Tomas Allen, de 31 años, disparó entre cinco y ocho veces en la entrada del Washington Hilton, hiriendo a un agente del Servicio Secreto en el pecho, cuyo chaleco balístico lo protegió. Allen fue acusado de intento de asesinato del presidente y se declaró no culpable el 11 de mayo.

Antes de ese episodio, el 22 de febrero de 2026, el Servicio Secreto abatió a Austin Tucker Martin, también de 21 años, tras irrumpir armado en el perímetro de Mar-a-Lago con un arma y un bidón de combustible.

Trump aprovechó el nuevo incidente para reiterar su defensa del proyecto de construcción de un nuevo espacio presidencial en Washington D.C., descrito como «el más seguro de su tipo jamás construido», con un costo estimado de 400 millones de dólares financiado por donantes privados.

El mandatario ha descrito esa estructura como un edificio que desciende unos seis pisos bajo tierra, con capacidad de defensa contra drones y otros sistemas de seguridad avanzados. La Comisión de Bellas Artes aprobó el diseño en febrero y la Comisión Nacional de Planificación de la Capital lo respaldó el 2 de abril.

«Este suceso demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington, D.C. ¡La seguridad nacional de nuestro país así lo exige!», concluyó Trump en su publicación.