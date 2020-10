Youtuber cubana denuncia a líder de Kola Loka por ciberacoso; él asegura que la cuenta es falsa

La youtuber y actriz cubana conocida como Dina Stars, dijo haber sufrido ciberacoso por parte del líder de la agrupación Kola Loka, sin embargo, este asegura que la cuenta a la que presuntamente se refiere la joven, es falsa.

Según comentó Dina Stars, Yasser Robinson le escribió por redes sociales para ofrecerle trabajar en un videoclip y ella aceptó al comienzo, ya que era una experiencia nueva en su carrera y así aprovechar la oportunidad de trabajar con cantantes reconocidos en Cuba.

En los mensajes, Robinson supuestamente le dice que ahora está en Miami, pero que, cuando las cosas se arreglaran en torno a la pandemia, viajaría a Cuba para grabar. Luego le ofreció $ 500 por video.

Seguidamente, la youtuber le dice que es mejor hacer esos arreglos en persona, y es entonces que el cantante pide que le entregue algo por adelantado, dando comienzo a las insinuaciones. “Esto es algo que te beneficia a ti mucho, pues, yo quiero algo que me beneficie a mí”, le dice.

“¿Puedes hacer algunas fotos y videos? Yo tengo mi mujer y lo único que te pido es que nada salga de acá. También vi tu canal de YouTube y te puedo dar unas entrevistas y tal”, escribió Robinson.

Presuntamente, el artista ofreció además conectarla con otros músicos como Diván, Chacal y Yomil si ella accedía. La joven explicó que hizo varias capturas de la conversación a tiempo, ya que Robinson comenzó a eliminar los mensajes que le había enviado.

En el mismo video, la joven revela otro supuesto chat de Robinson con otra muchacha a la que chantajea de manera mucho más agresiva para obtener videos y fotos de ella desnuda. Robinson la chantajea con mostrarle los materiales a otros artistas y plataformas.

Dina Stars explica que desde el mismo perfil le escribieron asegurando que se trataba de una cuenta falsa, sin embargo, ella revisó el mismo y pudo comprobar que era seguido por otros artistas y que, incluso, comentaban sus publicaciones.

Por su lado, Robinson hizo una directa desde su cuenta de Facebook este domingo, explicando que estaba en Cancún y asegurando que el perfil de Instagram en cuestión no le pertenecía y que incluso su nombre estaba mal escrito (Yasser aparece con una sola “s”). De igual forma, dijo que podía demandar a la youtuber por difamación. Robinson también dijo que no tenía ninguna relación cercana con los artistas mencionados por la muchacha.

En otro video de la joven, contestando a Robinson, ella explica que el artista la acusó de montar toda una “película” para lograr fama. “Es una cosa tan estúpida pensar que yo voy a perjudicar a alguien que ni siquiera conozco, por tener vistas en mi canal. Tiene que haber mucha maldad para hacerle eso a alguien que no conoce de nada”, dijo en Instagram.

“A mí me han escrito muchas personas pidiéndome fotos desnuda y videos a cambio de dinero y yo los bloque, pero en su caso es un artista reconocido”, expuso. “Le dije que, si me demostraba que ese perfil no era suyo, iba a pararme donde fuera a pedirle disculpas, porque mi objetivo no es destruirlo a él o su carrera ni su vida personal, pero las pruebas apuntan a que sí lo es”, enfatizó. Es evidente que si se trata de él, no lo va a admitir, aseguró.