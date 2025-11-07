Explota la bronca entre KolaLoca y Baby Lores: “Esto va directamente para ti”

El cantante urbano de KolaLoka estalló públicamente contra su colega Baby Lores, a quien acusó de incumplir un acuerdo para la realización de un evento que debía celebrarse el próximo sábado 15 de noviembre, coincidiendo con su cumpleaños.

En un video difundido en sus redes sociales, el integrante de KolaLoca expresó su molestia por la falta de seriedad en el manejo del compromiso, asegurando que su agrupación había firmado un contrato con Baby Lores, quien, según él, no cumplió con el depósito pactado.

“Al final de al final, a ustedes les gusta que la talla se la lleven atrás. Esto va directamente para ti, Baby Lores. Cuando nosotros hablamos de negocio, compa, y decidí darte a ti la fecha del sábado 15 de noviembre, que es mi cumpleaños, lo hicimos de buena fe. Hace dos semanas firmamos un contrato donde se decía que tú tenías que dar un depósito, brother, y no lo has hecho porque no te da la gana”, dijo visiblemente molesto el intérprete urbano.

El cantante de KolaLoca también pidió disculpas a sus seguidores por la polémica, aclarando que su intención no era crear un conflicto público, sino exigir respeto hacia los acuerdos profesionales.

“A todos los seguidores, caballeros, disculpen. No es la idea de nosotros estar en este chanchullo, pero te estamos llamando, hermano, y tú no apareces… aparece, brother, aparece. No había necesidad de llegar a este término”, añadió el artista.

Hasta el momento, Baby Lores no ha respondido públicamente a las declaraciones, aunque el video de KolaLoca se ha viralizado entre los seguidores del género urbano cubano, generando opiniones divididas sobre quién tiene la razón en el conflicto.