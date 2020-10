Haila se fotografía caminando por 23 con un autobús de fondo y así reaccionan sus seguidores

La popular cantante cubana Haila María Mompié ha sido blanco de críticas de muchos internautas tras la última publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

La artista ha aprovechado las nuevas medidas en la isla por el coronavirus que permiten a las personas poder moverse libremente por la ciudad y se fue a dar un paseo por una de las calles más céntricas del barrio del Vedado: 23.

Haila inmortalizó el momento y subió una imagen a su perfil en la que aparecía caminado por La Rampa con un autobús de foto, mientras lucía un elegante atuendo blanco, bolso en mano y mascarilla.

"Camina por 23 pá que conozcas mi Habana... Feliz y bendecido inicio de semana mis amores. Ahhh y recuerden, cuídate usa tu mascarilla", fue el mensaje que acompañó su post recordando a sus seguidores la importante de llevar siempre el nasobuco.

"Hermosa como siempre", "Qué bien, libres al fin, estás muy bella caminando por nuestra hermosa Habana", "Cuerpo y talento. Mucha dulzura que Dios derrame sobre usted, muchas bendiciones" y "Fina y divina como siempre, lo mejor para ti y tu familia", le han comentado algunos de sus incondicionales.

No obstante, aunque la fotografía de La diva del pueblo despertó una gran cantidad de comentarios positivos entre sus fanáticos que hacían honor a la capital y a su estilo, hubo otros lectores que en cambio no se tomaron muy bien el escenario que mostró la intérprete y no dudaron en lanzarle sus críticas a través de la misma sección.

Muchos hicieron alusión a que la cantante vivía en una burbuja y que no veía más allá de la pose para su instantánea, cuando a escasos metros de su locación se estaban produciendo kilométricas colas por parte de la población cubana para poder adquirir alimentos y artículos de primera necesidad.

"¡Camina un poquito más para que veas las colas para comprar un poquito de aceite!", le dijo una usuaria indignada. Mientras que otros le comentaron: "Camina por Oriente para que conozcas la verdadera Cuba" y "¿Por qué no retratas la miseria y el hambre de tu pueblo?".

