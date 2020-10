Los peloteros de Cuba no tienen libertad

La Dirección Nacional de Béisbol acordó en el pasado congresillo técnico y con vistas a la 60 Serie Nacional de Béisbol que los peloteros cubanos no pueden dar entrevistas a medios no oficiales o que no estén acreditados en la Isla, es decir, ellos controlan con quién hablarán los jugadores a partir de ahora.

La temporada regular de otro gris campeonato marcha ya por 16 partidos. He intentado conversar con algunos protagonistas, realizar algunas entrevistas o un simple reporte. Sin embargo, ha sido imposible. Los beisbolistas que conversen con un medio de prensa que no sea Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, TV Cubana o Sistema Informativo, y el resto de medios oficialistas, enfrentarían una sanción que se desconoce todavía.

No se sabe si serían algunos encuentros o la separación de su conjunto.

En tiempos donde los peloteros emigrados ya pueden regresar, donde todos los periodistas oficiales escriben, twittean sobre Grandes Ligas, sobre Yuly Gurriel, sobre peloteros emigrados, no emigrados, contratos en Japón; en tiempos donde incluso el Noticiero de la Televisión Cubana cubre noticias que hace 5 ó 10 años eran simplemente un sueño cubrirlas, los jugadores que están inmersos en la Serie Nacional no pueden hablar con libertad para los medios de prensa.

Los periodistas de “adentro” pueden dialogar sobre los de “afuera” pero no al revés. ¿Acaso no estaba Cuba abierta a la inserción de sus peloteros con las Grandes Ligas?¿No se habla en programas radiales o en trasmisiones sobre cubanos en MLB?

¿Este nuevo tipo de prohibiciones significará algo? O ¿A qué tiene miedo la Dirección del Béisbol o Federación Cubana que hablen sus peloteros?

Pues la respuesta es sencilla, por el momento, los peloteros en Cuba no tienen libertad.

Las preguntas y las respuestas son controladas por órganos de prensa oficial.

Supongamos que una revista en España quiere entrevistar a no sé, digamos, a Frederich Cepeda. ¿No le estaría haciendo bien a la Serie Cubana que se conozca sobre en ella en otros lugares?

Cuba no supo manejar su sistema deportivo acorde con los tiempos actuales. Así fue como emigró medio país de deportistas de cualquier modalidad y sexo en los últimos 10-15 años.

En el béisbol solamente la hemorragia ha ido hasta más de 600 jugadores entre 2011 y 2018. Esto obligó a reconsiderar los regresos de quienes intentaban “entrar en los cantos de sirena” citados por Fidel Castro. Pues lo impensado: aceptar a esos peloteros, se hizo. También se han firmado contratos profesionales con otros países.

Cuando piensas que existen adelantos en el pensamiento de los que dirigen el país que son los que dirigen a los que dirigen los deportes, pues resulta que estabas en un sueño.

El pelotero en Cuba no puede dar entrevistas a medios que no sean los que el gobierno entiende que es correcto dárselas. Hay que averiguar objetivamente en qué coordenada fue donde “esta gente: Higinio Vélez, Miguel Díaz-Canel, Ernesto Reynoso, Osvaldo Vento,” y los demás sarcófagos al destino, perdieron el rumbo. No fue de ahora. Esto ocurrió hace mucho tiempo y no tiene salvación.