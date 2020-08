Peloteros repatriados que desertaron o hablaron mal del gobierno no podrán jugar en Cuba

El director nacional de Béisbol de Cuba, Ernesto Reinoso Piñera, dijo a la prensa oficialista cubana que los peloteros repatriados podrán jugar en la venidera 60 Serie Nacional siempre y cuando no hayan desertado de sus delegaciones o hablado mal del gobierno de la isla.

Reinoso señaló que todo el que cumpla estas condiciones y ya esté legal en el país, podrá incorporarse al evento deportivo por su provincia de residencia en la etapa clasificatoria.

"Esos atletas que no abandonaron una delegación oficial, que no han hablado mal de Cuba, serán elegibles por sus provincias. Todo el que haga trámites y esté legal antes del juego 60 no hay problemas. Nadie nos juega los play off, sino participa en la etapa clasificatoria.

"Si juega antes del plazo que dimos y tienen que regresar para un contrato, aunque no sea por nuestra Federación, lo autorizamos a que vayan y regresen para la postemporada, donde pueden ser incluso refuerzos en caso de que sus equipos originales no clasifiquen. Además, siempre que participen en la Serie son elegibles para la selección Nacional", explicó Reinoso.

Los más de 10 peloteros residentes en Cuba que cumplían alguna sanción podrán participar también en la Serie.

Desde hace un tiempo, Cuba está permitiendo que los peloteros repatriados regresen a los equipos provinciales, siempre que no hayan mantenido una postura contra el gobierno durante su tiempo fuera de Cuba y cuyo proceso de repatriación esté culminado.

El pelotero Leslie Anderson quedó fuera de la pasada Serie Nacional por el equipo de Camagüey por no haber finalizado su repatriación. Anderson emigró de Cuba en 2009 y firmó un acuerdo de 3.75 millones con los Tampa Bay Rays, pero no llegó a ser promovido a MLB.

El jugador Daniel Castillo también inició este año su proceso de repatriación para regresar al equipo Granma, luego de cuatro años en República Dominicana. El pelotero estaría esperando a que se restablezcan los vuelos para retornar a Cuba.

A finales de 2018, la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas de Béisbol acordaron que los peloteros cubanos podrían ser contratados por la MLB. En aquel momento, Cuba reveló una lista de 34 jóvenes peloteros que cumplían las condiciones para ese acuerdo.