Natalia Barulich rompe el silencio: aclara su relación con Neymar Jr y dice lo que piensa de "Hawái" de Maluma

Natalia Barulich y Maluma pusieron punto y final a su historia de amor hace un año. Pero a la joven modelo no tardaron en relacionarla con una nueva estrella del mundo del entretenimiento, y más concretamente del deporte: Neymar Jr.

En los últimos meses, se ha hablado mucho de su ruptura con el colombiano y de su supuesto romance con el brasileño. Y, por fin, tras meses de fuertes rumores y especulaciones, la modelo cubana-croata ha decidido dejarse de indirectas y hablar directamente sobre las polémicas en las que se ha visto envuelta. Y lo más importante: ha dejado claro el tipo de relación que mantiene con Neymar.

Fue durante una entrevista con el programa mexicano Ventaneando donde la también cantante de 28 años habló por primera vez sobre la canción Hawái, el tema de Maluma que estaría inspirado en su ruptura. Uno que a día de hoy desconoce si es para ella, aunque reconoce que no le importa porque Maluma está en el pasado.

"No sé si me la dedicó a mí, escuché que sí, pero también escuché que no. La verdad no me importa, eso quedó en el pasado y quiero dejarlo ahí, fue una experiencia en mi vida de lo cual no me arrepiento. Pero es momento de superar eso, pues estamos separados desde hace un año", sentenció sobre su noviazgo con el reguetonero colombiano, a quien conoció durante el rodaje del videoclip Felices los cuatro.

Además, la joven por fin respondió a la pregunta que no paran de hacerse miles de personas de si ella y Neymar son novios. Pues bien. La respuesta es no.

"Es un gran amigo y no sé porque los medios piensan que estamos juntos", comentó. Sin embargo, no sé quedó ahí, porque la modelo no tuvo nada más que buenas palabras hacia el delantero del PSG.

"Tengo mucho respeto hacia él, es grandioso. Y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación, pero no es lo que todo el mundo piensa", aseguró. A esto añadió: "Es una de las mejores y más felices personas que he comido en mi vida y siempre tendrá mi apoyo".

Con estas declaraciones, la cubana-croata pone fin a uno de los grandes escándalos de este 2020 de la farándula internacional.

¿Y tú? ¿Qué opinas?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.