Asesinado a tiros en Atlanta el actor Thomas Jefferson Byrd

El actor afronorteamericano Thomas Jefferson Byrd, conocido por sus papeles en las películas de Spike Lee, fue asesinado a tiros en Atlanta este sábado, dijo un vocero de la policía local en un comunicado.

Según las autoridades, los agentes de policía respondieron a una llamada alrededor de la 1.45 de la madrugada y encontraron al hombre de 70 años inconsciente con múltiples heridas de bala en la espalda, dijo el portavoz.

Los servicios de emergencia declararon a Byrd muerto en el lugar, situado en un barrio del lado suroeste de la ciudad, donde vivía el actor. La policía dijo que los detectives de homicidios estaban trabajando para determinar las circunstancias que rodearon el tiroteo y se negó a proporcionar más detalles.

En una publicación de Instagram este domingo, Spike Lee dijo que estaba triste por anunciar la muerte de Byrd y recordó cómo el actor “hizo lo suyo” en sus películas, como Clockers Chi-Raq, Bamboozled, He Got Game y Da Sweet Blood of Jesus, entre otras. “Todos le damos nuestro más sentido pésame y bendiciones a su familia”, escribió Lee. “Descanse en paz, hermano Byrd”.

Lee también compartió algunas de sus escenas favoritas con Byrd en Clockers y Bamboozled.

Jefferson Byrd, también actor de teatro, fue nominado en 2003 a un Tony por su interpretación en Broadway de Black Bottom de Ma Rainey, coprotagonizada por Whoopi Goldberg y Charles S. Dutton.

Varios directores, actores y figuras del mundo norteamericano del espectáculo también lamentaron el deceso en las redes sociales

”Me encantó trabajar contigo, Byrd”, tuiteó la actriz ganadora del Oscar Viola Davis. "Qué buen actor eras. Siento mucho que tu vida haya terminado de esta manera. Orando por tu familia".

Por su parte, la actriz estadounidense Lori Petty escribió en Twitter: "Descansa en Paz, Tjomas Jefferson Byrd... Qué hombre, qué talento, que tremenda pérdida. Gracias por darnos siempre todo de ti".

