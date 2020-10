El gesto más solidario de Jacob Forever y su familia: su suman a la lucha contra el cáncer con un divertido challenge

El cantante cubano de música urbana Jacob Forever ha utilizado sus redes sociales para sacar a relucir su lado más solidario y mostrar su compromiso con la salud de los más pequeños.

El popular reguetonero ha querido colaborar en la lucha contra el cáncer infantil y se ha unido al reto SMASH Cáncer iniciado por el St. Jude Children's Research Hospital para apoyar así la iniciativa de recogida de donaciones del proyecto para niños It's all about the kids.

Pero, ¿qué mejor que sumarse al challenge acompañado de su familia? El Inmortal subió un vídeo a su cuenta de Instagram en el que aparece en la encimera de la cocina de su casa frente a una tarta junto a su pareja Diliamne Jove (La Dura) y su hija Saisha.

Luego de decir unas palabras en las que daba las gracias al centro médico por haber sido elegido para colaborar en dicho proyecto, el intérprete urbano y la pequeña dieron paso al divertido reto SMASH Cáncer y aplastaron el cake con las manos.

"Un orgullo que mi familia pueda apoyar la misión de St. Jude en iniciando el reto de #SMASHCáncer. Haz click en mi bio para apoyar a "It's all about the kids!" ¡Yo reto a todos mis amigos a que apoyen esta gran causa! Nos vemos el jueves 15 de Octubre para el evento virtual", añadió Jacob Forever a su post confirmado su presencia en la gala digital del evento.

El reguetonero Osmani García "La Voz" ha sido otro de los cubanos que hasta el momento se ha sumado al reto. El chiquitico de Cuba también subió un audiovisual a su perfil de Instagram en el que se le ve destrozar una tarta, pero en su caso, decidió optar por aplastar el dulce con su rostro.

"Apoyando St. Jude #SmashCáncer. La nobleza de las almas", añadió el artista.

