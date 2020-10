J Balvin reflexiona sobre el lujo: "Quizás siempre lo han tenido y no lo vieron"

J Balvin vive en la cima del éxito. Su carrera musical parece no tener techo y prueba de esto son las 13 nominaciones que recibió a los Latin Grammy 2020. Pero a pesar de todos los logros que cosecha y el frenético ritmo que lleva, para él, el lujo no son todas estas cosas, sino otras mucho más asequibles para cualquier persona...

A través de Instagram, el de Medellín compartió un profundo texto que reflexiona sobre el verdadero lujo de la vida. "¿Qué es el lujo? Nos hicieron creer que el lujo era lo raro, lo caro, lo exclusivo, todo aquello que parecía inalcanzable", comienza el mensaje.

"Ahora nos damos cuenta que el lujo eran esas pequeñas cosas que no sabemos valorar. Lujo es estar sano. Lujo es no pisar el hospital y respirar sin mascarilla. Lujo son las carcajadas, lujo son los abrazos y los besos. Lujo es el privilegio de amar y de estar vivos. Todo eso es un lujo y no lo sabíamos", concluye el texto.

Junto a esta imagen, el reguetonero se ha dirigido a sus fans, especialmente a los seguidores más jóvenes: "El verdadero lujo, los que me siguen en especial la juventud, tengan esto muy presente quizás siempre han tenido lujo y no lo vieron".

El español Alejandro Sanz, el puertorriqueño Tito El Bambino o la modelo venezolana Sharon Fonseca son algunas de las personalidades que han aplaudido las palabras del colombiano en el tablón de comentarios.

¿Y a ti? ¿Qué te parecen las palabras de J Balvin?

