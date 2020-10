Alexis Valdés: “Hay gente que dice ser demócrata y censura el libre pensamiento de los otros”

El actor y presentador cubano Alexis Valdés publicó un texto en su muro de Facebook, en el que la emprende contra la censura y defiende la función del humor para hacer una sociedad mejor.

“Hay alguna gente que no entiende que el humor es una de las maneras en que mejor se expresa la libertad de expresión”, escribió.

“Hay gente que dice ser demócrata y defender la democracia y censura el libre pensamiento de los otros. Quien de verdad quiere ser demócrata, lo primero que debe hacer es aprender a respetar el criterio ajeno”, añadió.

“Si uno se cree poseedor de la verdad, y trata de imponerla, en ese mismo momento deja de ser demócrata y se vuelve un dictador. ¿Ah que no te gusta la dictadura sobre ti? Pues tampoco la ejerzas sobre los otros. Es la regla de oro de la convivencia: No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti”, precisó.

El popular artista citó al héroe nacional cubano cuando definió que “el humor es un látigo con cascabeles en la punta”, y reivindicó la necesidad que tiene el ser humano de los chistes y la gracia para su supervivencia.

“Algunos incluso van perdiendo el sentido del humor, porque se toman tan en serio así mismos, y a sus ideas, que pierden la capacidad de reírse, tan necesaria para tener una vida aceptablemente feliz. Y casi nada en esta vida es tan serio que no pueda ser revisado por el humor”, subrayó.

“El humor es una necesidad del ser humano para su supervivencia. Incluso ante las mayores tragedias apelamos al humor como medio de alivio del dolor. El humor es parte de nuestra salvación”, sentenció.

Por último, el creador del personaje de Cristinito Hernández, alabó la costumbre de muchas personas que suelen enviar chistes y memes por las redes sociales, y que hacen que la vida no sea “ni aburrida ni horrible”.

También recalcó que le gustan los cómicos, porque incluso cuando no aciertan, se equivocan o no estuvieron a la altura, en todos los casos, intentaron hacerlo feliz.

“Esa es la función social del humor, hacer nuestra vida y nuestra sociedad mejor”, dijo.

“Piensa que sería de tu vida sin el humor. Piensa cómo serían tus días si no recibieras de tus amigos por WhatsApp o por Facebook o por Instagram todos los días un montón de chistes de memes de viñetas cómicas. Piénsalo. Qué aburrido ¿no? ¿A que sería horrible vivir? Y ahora piensa en todas esas personas que se estrujan su cerebrito para hacer que tu existencia no sea ni aburrida ni horrible. ¿A que dan ganas de aplaudirles? Esos son los humoristas.

“A veces, personas anónimas en cualquier rincón del planeta, que tienen el arte la generosidad y tienen vivo ese niño travieso que es lo mejor que tenemos, para intentar divertirnos cada día. Eso no se censura, se agradece”, concluyó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.