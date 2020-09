Alexis Valdés recomienda documental de Netflix sobre las redes sociales

El actor y presentador cubano Alexis Valdés dejó a un lado el humor para enviar un mensaje a sus seguidores y recomendarles un video de Netflix denominado ‘The Social Dilema’, el cual alerta sobre los riesgos del uso excesivo de las redes sociales.

El popular artista publicó un video en su muro de Facebook, en el que insiste en la calidad del documental, que constituye una denuncia del real alcance y las verdaderas implicaciones de Internet en la vida de sus usuarios.

Alexis comienza su intervención reconociendo el aspecto positivo de las redes, que han sido muy útiles para conectar a personas en diferentes partes del mundo así como para resolver problemas puntuales que por su gravedad, requieren de una respuesta inmediata que por otra vía es imposible de hallar.

“Pero tienen una parte negativa, y es la manipulación que conscientemente hacen las redes sociales: Facebook, Twitter..., todas, de nuestros hábitos, conductas y sobre todo, que están haciendo mucho dinero con eso, pero de una manera deshonesta”, afirmó.

Según detalló Alexis, en el material se muestran entrevistas a muchos de los creadores de esas redes, como ingenieros y programadores, quienes estuvieron detrás del surgimiento de estas plataformas y que con el paso de los años, se han arrepentido de hasta dónde han llevado las cosas.

De acuerdo al documental, el control de las redes sociales está a cargo de unas computadoras gigantescas, que en este momento ni sus mismos creadores saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde funcionan los complejos algoritmos que las dirigen.

“Creo que a muchos los va ayudar a reflexionar, a pensar, a quitarse un poco de esto. Las redes son adictivas, pero no por casualidad, han sido diseñadas expresamente para ser adictivas, lo cual debería ser delito, pero no lo es”, cuestionó el artista.

Alexis se refirió expresamente a la intensa polarización política que existe hoy en todo el mundo, y que fue creada también en Internet.

“La polarización, la discusión, generan atención, y lo que las redes les venden a las grandes marcas es la atención que dedicamos a esto”, explicó.

“Poco a poco nos van convirtiendo en un producto, y no en seres pensantes y con capacidad de decisión”, agregó.

El también presentador y cantante precisó que las redes sociales no son malas en sí mismas; lo negativo, según ‘The Social Dilema’, es el sistema operativo, la manera en que le han vendido el negocio al público.

“Lo malo es que nuestros niños están pegados al teléfono y nosotros mismos también”, admitió.

De igual manera se refirió a la actual crispación y el extremismo que proliferan en el tema político, particularmente en Estados Unidos, muy cercano ya a las próximas elecciones presidenciales, un tema que el actor ha criticado anteriormente.

“Tengan conciencia de que toda esta pelea que hay ahora, que nunca existió, por partidos políticos y candidatos, que la gente se odia, se ofende y se dicen horrores, se pelean familiares y mejores amigos, es interés de las redes sociales, es una manera de hacer negocios con nosotros, es una manera de tenernos conectados aquí para vender nuestra atención, nuestro tiempo a las grandes marcas”, advirtió.

“Traten de no ser una presa de la redes, de que no te manipulen la cabeza, el pensamiento, tus decisiones y tus gustos. No te fajes con nadie enloquecidamente por política, porque eso que piensa esa persona es porque ella no ve lo mismo que tú. Entonces es imposible que haya una armonía y un acuerdo, porque es como si viviéramos en hemisferios diferentes”, alertó.

“Como dicen los cubanos, nos han cogido para sus cosas, evitemos que vaya a más”, añadió.