Jimagua de joven de 20 años asesinado en La Habana Vieja: "Me lo mataron por gusto"

Osmani Alarcón Blanco tenía 20 años y fue asesinado a puñaladas este jueves 8 de octubre en la zona del bar Cabaña, ubicado en la calle Cuba número 12, esquina Peña Pobre, en La Habana Vieja. CiberCuba ha hablado con su hermano jimagua, Yosbany Alarcón Blanco, testigo de los hechos. Dos días después del crimen, él sigue sin poder creerse lo que ha pasado: "Me lo mataron por gusto", dice a este diario.

Todo ocurrió en la madrugada del jueves pasado. Hace dos días, los jimaguas Osmani y Yosvany salieron a divertirse con su amigo Jorge Félix, pero la noche empezó mal en la Plaza Vieja de La Habana. Tuvieron que irse de ahí porque se montó una bronca monumental, que no tenía nada que ver con ellos, pero pensaron que lo mejor era poner tierra de por medio para evitar problemas.

Fue así como los tres amigos fueron a parar al bar Cabaña, que está en la acera de enfrente a la parada de guaguas de la salida del túnel de La Habana. Sobre la una de la madrugada, vieron a un grupo de jóvenes en la acera del Malecón que estaban tirando botellas. Se montó un alboroto y los jimaguas y su amigo salieron corriendo por lo que pudiera pasar.

En la carrera, Yosbany perdió de vista a su hermano Osmani, el fallecido. "Él cogió por un lado y yo por otro. Empecé a llamarlo por teléfono y no me contestó y pensé que había seguido para la casa (ambos viven en La Habana Vieja, en la calle Lamparilla). Pero entonces me llaman y me dicen que pincharon a mi hermano", explica a CiberCuba.

Osmani Alarcón Blanco estaba hablando con su amigo Jorge Félix, cuando llegó un grupo de al menos ocho jóvenes que viven por el Parque San Juan de Dios, de La Habana Vieja. Sin mediar palabras le dieron cinco puñaladas. Tres de ellas en la espalda y las otras le perforaron el intestino. Ocurrió a la altura de Habana y Peña Pobre. Llegó vivo al policlínico Tomás Romay, pero allí murió desangrado. "Cuando llegué ya estaba muerto", cuenta su hermano.

"Mi hermano estaba hablando con Jorge Félix (el amigo que les acompañaba esa noche) y le caen arriba. Dijeron vamos a cogerla con este mismo. Le dieron un botellazo en la frente, lo aguataron y le dieron las cinco puñaladas", comenta, conteniendo la emoción.

"Estamos devastados. Es muy difícil creerlo. Él era mi jamagua. Era idéntico a mí. Mi misma cara, mi mismo pelo. Todos estamos devastados", lamenta.

Del grupo que atacó a Osmani Alarcón Blanco ya hay ocho detenidos. Al menos seis de ellos tuvieron algo que ver con su muerte, según su hermano, que ya ha visto la cara de los presuntos asesinos.

"Mi hermano no tenía problemas con nadie. No le debíamos dinero a nadie. Sólo salimos a fiestar. Me lo mataron por gusto porque él no tenía nada que ver con ellos".

Grupo de jóvenes que supuestamente mataron a Osmani Alarcón Blanco. Todos están detenidos. Foto: Yosbany Alarcón Blanco

A Yosbany sólo se le ocurre pensar que cuando echaron a correr (su hermano, su amigo y él) tuvieron la mala suerte de ir detrás de los muchachos que buscaban los que terminaron matando a su hermano. "No sé si fue la bebida o algo más, pero es muy difícil para todos los que estamos aquí superar la muerte de mi hermano".

Más de medio millar de muertes por agresiones al año

En el año 2017 fallecieron en Cuba 516 personas víctimas de agresiones. Esta cifra descendió ligeramente en 2018 hasta los 501 decesos, según recoge el Anuario Estadístico de Salud de Cuba de 2019 (últimos datos disponibles).

Los apuñalamientos entre jóvenes cada vez se repiten más en Cuba. En agosto pasado Dariel Herrera Fraguela, de 15 años e hijo del preso político Maikel Herrera Bones, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, fue apuñalado por un muchacho en Centro Habana.

En julio de este año dos hombres murieron apuñalados en los barrios Sorribes y Los Olmos, de la ciudad de Santiago de Cuba. Ambos perdieron la vida en peleas callejeras, informó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

En febrero pasado fue difundido a través de las redes sociales la agresión a puñaladas a un adolescente en una acera, a plena luz del día, en Zulueta y Corrales, en La Habana Vieja. Dos jóvenes se pelearon porque uno de ellos se adelantó al otro para cargar mercancías en su bicitaxi. Empezaron a discutir y la pelea terminó en desgracia.