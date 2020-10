Cinco cosas que Rashel Díaz diría a la que fue a los 20 años: "Un día encontrarás al hombre que sueñas"

La presentadora cubana Rashel Díaz enumeró las cosas que, a sus 47 años, le diría a la joven que fue cuando tenía 20.

"Tranquila, un día encontrarás al hombre que sueñas", es uno de los consejos que Rashel le diría a su yo de 20 años.

También, según dijo, le dejaría saber que:

1- Eres valiosa.

2- Nada te dará paz, como confiar en Dios.

3- Vive el momento porque el tiempo pasa sin que te des cuenta.

4- Piensa antes de hablar.

Recientemente Díaz fue despedida del espacio Un Nuevo Día, de la cadena Telemundo, donde trabajaba desde 2008.

“Como mujer de Fe que soy, esto lo tomo como un ciclo que termina, pero a la misma vez lo recibo como el gran comienzo de muchos sueños que aún me quedan por cumplir, siempre de la mano de Dios”, dijo a sus seguidores a raíz de la noticia.

La presentadora cubana también ha dicho que se encuentra lista para recibir todo lo que está por venir a su vida.

“He luchado cada cosa que tengo en mi camino. Yo lo he trabajado, lo he sudado, nunca he descansado. He puesto por delante los valores humanos que me enseñó mi abuelita, mis padres y mi familia”, sostuvo. “Ellos saben que jamás me voy a rendir. Dios me preparó emocionalmente para este momento. Yo no me quedé con ganas de hacer nada. Ahora tengo muchas ganas de hacer, pero de hacer otras cosas”, añadió.

