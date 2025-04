La presentadora cubana Rashel Díaz compartió con sus seguidores uno de los momentos más emocionantes de su vida: la compra de su nuevo carro, un elegante Porsche gris, con el que celebra a lo grande su nueva etapa a los 51 años.

En un video publicado en Instagram, se ve a Rashel saliendo del concesionario, feliz y sonriente, mientras posa junto al auto de sus sueños. Desde el asiento del conductor, también mostró el interior del vehículo, que destaca por su diseño deportivo y su lujoso tapizado en cuero rojo.

Aunque no especificó el modelo exacto, por las imágenes todo indica que se trata de un Porsche Macan o un Porsche Cayenne, dos SUV de alta gama muy populares por su mezcla de potencia, comodidad y estilo. El Macan, por ejemplo, parte de los 62.900 dólares en Estados Unidos, mientras que el Cayenne, más espacioso y potente, arranca en los 86.695 dólares. Ambos modelos destacan por su tecnología de punta y acabados premium, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan lujo y rendimiento.

Rashel no ocultó su emoción al lograr este sueño. “Sí, agradezco a Dios, pero también a la mujer que he aprendido a ser: constante, soñadora y dispuesta a trabajar por lo que quiere”, escribió en el texto que acompaña la publicación. Contó que este logro es fruto de decisiones acertadas, de negocios que la impulsaron a crecer y de no rendirse, incluso cuando el camino parecía difícil.

Con su estilo cercano, también animó a quienes la siguen a seguir luchando por sus propios sueños. “¿Tú también estás trabajando por un sueño?”, preguntó, alentando a sus seguidores a compartir sus metas. Y añadió una frase que resume su filosofía: “Nunca es tarde cuando los sueños vienen de Dios”.

Vestida con una falda de mezclilla rasgada, un suéter de rayas y zapatillas deportivas, Rashel dejó claro que el éxito también se celebra con sencillez. Su historia inspira, y recuerda que nunca hay una edad límite para cumplir lo que uno ha soñado durante tanto tiempo.

