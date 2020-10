El Taiger vuelve a cantar con Jorge Junior después de 12 años

Tras 12 años de distanciamiento El Taiger y Los 4, bajo la dirección de Jorge Junior, volvieron a grabar un tema musical aún sin nombre pero que promete ser "la canción de 2020" en Cuba, dijeron los músicos.

En su perfil de Facebook Jorge Junior publicó que el nuevo tema pondrá presión al escenario musical cubano, mientras El Taiger subió un video a Instagram y otro a YouTube para que sus seguidores comentaran acerca de la canción.

"Ahora enfrentarán la furia en mi océano, que clase de acontecimiento. Aguanten presión y pónganse en tensión, que llegaron los que no les hace falta promoción", afirmó el director de Los 4.

El Taiger, por su parte, se mostró emocionado en una publicación en Youtube donde afirmó que después de 12 años vuelve a cantar con Jorge Jr. e invitó a sus seguidores a comentar la canción.

"Está pasando algo que yo no puedo esperar al día 15 o al día 20. Esto está pasando ya (...) Nosotros hicimos un tema, después de conversaciones con Jorge Junior, y después de 12 años de no hacer la música que hacíamos, yo me senté y escribí este tema", explicó.

Dijo que lo compuso durante las últimas semanas, en medio del dolor por la pérdida de sus padres.

"Hicimos el tema, yo no sé como le voy a poner al tema, hicimos el remix el sábado en la noche y graben esto que esta va a ser la canción de 2020", afirmó.

La noticia de esta colaboración ha dejado expectantes a los seguidores de estos representantes de la música urbana en Cuba, y así lo han demostrado en las redes sociales. La publicación en Facebook de Jorge Jr. tiene más de 250 comentarios y ha sido varias veces compartida en las últimas horas.

El usuario de esa red social Michael Adrián Águila Hernández comentó: "Soñaba con este día y se hizo realidad esta unión, tan bonitos que se ve en esta imagen, sirvió eso mano, espero que continúen así y para alante, bendiciones".

Por su parte, Yosdany Jacob Carmenates dijo "Duro y muy lindo eso hermano, que alegría verlos juntos, ya era hora, el público les va agradecer toda la vida más canciones juntos".

Ambos músicos han tenido altibajos en su relación en los últimos años. La más reciente polémica entre ellos se dio a raíz de la muerte de El Dany, cuando Jorge Junior criticó a El Taiger por sus mensajes de dolor.

Jorge Junior mencionó a El Taiger y a otros reguetoneros en una directa en redes sociales y les tachó de mentirosos.

"Están haciéndose los llorosos, los del corazón partido, todo eso es mentira asere", "Cada vez que vea un vídeo de esos les voy a echar plomo a esa gente", "El Taiger llorando, ¿por quién tu estás llorando?" dijo.

El Taiger ha vivido semanas difíciles, pues según anunció que tras el reciente fallecimiento de su mamá también murió su padre, lo cual lo había dejado destrozado.

