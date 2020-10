Descemer Bueno al pueblo cubano: "Ustedes tienen que defenderse"

El cantautor Descemer Bueno envió, a través de una trasmisión directa en redes sociales, un mensaje a los cubanos en la isla, en particular a los de raza negra que, a juicio del artista, sufren la mayor represión por parte del régimen.

Bueno comenzó hablando en Facebook sobre un video donde la policía cubana golpeaba a un hombre negro con bastonazos por la cabeza delante de su familia, y luego también agredieron a la mujer.

“Lo puse por escrito y no me interesa lo que digan, yo no voy a leer los comentarios. Mi gente, Antonio Maceo desde allá arriba está viendo lo que está pasando en Cuba. Flor Crombet desde allá arriba observa lo que está pasando en Cuba, Quintín Bandera también ve lo que les hacen hoy a los negros en Cuba”, dijo.

Asimismo, subraya que no solo es contra los negros el atropello, sino contra “todo el mundo” en la isla. “A todas las razas”, dijo el artista, si bien poco después añadió que, a su entender, la represión estaba centralizada sobre la raza negra.

“Defiéndanse, porque ustedes tienen que defenderse. Está bueno ya de ver de aquí, desde lejos, ese abuso y esa represión tan fuerte”, expuso.

Más adelante, hizo un llamado a los artistas en la isla a ponerse del lado del pueblo y no del gobierno.

“Alexander Abreu, este mensaje es para ti, para todos los negros músicos cubanos. Defiende a tu gente. No le rindas más a quienes no van a hacer nada ni por ti ni por tu familia nunca. Recuerda de dónde tú vienes”, dijo en un mensaje al director de la orquesta Havana D´Primera.

“Defiende a tu gente, hermano. Aquí estoy, aquí tú me puedes llamar por teléfono. Estoy cansado de ver que defienden a esos represores, muy cansado. Está bueno ya, mi gente”, agregó.

“Israel Rojas, mi hermano, es al pueblo al que le están cayendo a palos, no es a ti. A todos ustedes, levántense ya, qué les pasa. Ese que está allá atrás —dijo señalando una imagen de Benny Moré pintada en un muro— lo mataron, ustedes no lo saben, pero lo mataron también. Lo mató la dictadura de Cuba”, aseguró.

“Defiendan a su pueblo, defiendan a los negros, que ustedes vienen de familias que han pasado trabajo como lo pasé yo desde niño. Déjense ya de estar metiendo muela, aquí nadie les va a oír la muela a ustedes”, expresó.