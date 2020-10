Abuelos de bebé maltratado en Cuba consiguen interponer denuncia ante la policía

Nelsido Ginarte Gonzáles e Irene Alonso Menéndez, los abuelos que denunciaron el maltrato que sufre su nieto a manos de su madre y su padrastro, han conseguido interponer una denuncia ante las autoridades del municipio Bauta.

Irene y Nelsido consiguieron llegar hasta ese municipio gracias a Diasniurka Salcedo Verdecia, una activista de la sociedad civil que se movilizó para ayudarles en su situación luego de la repercusión mediática del caso.

Capia de la denuncia / Cortesía para CiberCuba

En un video subido a su página de Facebook, se ve a la activista junto a los abuelos frente a la estación de policía de Bauta. Según ha podido saber este diario, consiguieron presentar su denuncia y están a la espera de conocer las posteriores diligencias.

Los abuelos del pequeño, que viven en Jaimanitas, habían acudido anteriormente a denunciar los presuntos malos tratos que sufre el pequeño a la estación de policía de Siboney.

En dicha estación no fueron sensibles con la denuncia de la terrible situación y les dijeron que, al vivir en Bauta el pequeño y sus padres, no correspondía a su jurisdicción. Por ese motivo, les informaron que tardarían ocho días en trasladar el caso a Bauta, ya que no disponían de autos para desplazarse hasta ese municipio.

“No entendemos que, en un caso como este, donde peligra la vida de un niño, el Estado no tome las medidas urgentes. Nosotros tememos por la vida de nuestro nieto. Estamos cansados de ir de un lado a otro buscando que el gobierno tome cartas en este asunto, por eso tuvimos que recurrir a la prensa independiente y a los activistas de derechos humanos, para ver si así, el gobierno y la policía despiertan y hacen algo para salvar a mi nieto”, dijeron.

La denuncia ha circulado por las redes y, según cuenta Diasniurka Salcedo, le llegaron muchos mensajes de una red de cubanos que se dedica a ayudar a personas necesitadas. A través de Messenger y WhatsApp varias personas le pidieron que ayudase a esta familia a llegar hasta Bauta para interponer la denuncia.

En el video, Diasniurka explica que se desplazó a Bauta con los abuelos, ya que ellos no contaban con presupuesto para realizar el viaje, y que se disponían a entrar en la estación de la PNR del municipio habanero para realizar los trámites pertinentes.

Como ha podido comprobar este diario, la denuncia fue presentada sin ningún tipo de problemas. Falta por ver qué actuaciones se derivarán de la misma y cuál será el futuro del menor desprotegido.

Los abuelos del pequeño contaron que la madre del niño y su pareja acostumbran a encerrarlo debajo de un caldero de cocina o en un tanque de agua con tapa.

Asimismo, aseguraron que en ocasiones mantienen al menor de edad desnudo durante todo el día, sin prodigarle ni los más elementales cuidados. Va descalzo, sin comer y suelto “como un animal en el campo”.

“El niño está totalmente traumatizado”, declara la abuela desesperada. Por el giro que súbitamente ha tomado esta lamentable historia, todo indica que la denuncia que circuló por medios de comunicación independiente ha movilizado la ayuda de la sociedad civil cubana.