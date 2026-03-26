Detienen a madre de bebé cubano maltratado y rescatan a sus dos hermanos en Camagüey

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La madre del bebé Kosún González Pedroso, de 10 meses, fue detenida este lunes por la tarde en Camagüey, mientras las autoridades rescataban a sus otros dos hijos menores que permanecían con ella, según denunció el activista Guillermo Rodríguez Sánchez a través de Facebook.
El arresto se produjo en una vivienda que la mujer ocupaba de forma ilegal en el distrito Cándido González, en la calle Lugareño número 310, entre hermanos Agüero y Martí, a pocos metros de instituciones como Salud Pública y la sede del Partido Comunista de Cuba.
"La mamá de Kusum, quien cometió tales atrocidades en complicidad con una mujer que 'cuidaba' al bebé, estuvo en libertad hasta este lunes 23 de marzo por la tarde", escribió Rodríguez Sánchez.
En el momento del arresto, los agentes rescataron a Samira, de 6 años, y a Siman, próximo a cumplir 5, hermanos por parte de madre del bebé Kosún.
Ambos menores fueron trasladados de inmediato al hospital pediátrico de Camagüey para evaluación física, hidratación y cuidados básicos, y posteriormente llevados al hogar de amparo Manuel Zabalo, donde ya se encontraba Kosún.
Un caso de abusos sistemáticos
El caso había conmocionado a Cuba desde el 3 de marzo, cuando el bebé fue ingresado de urgencia en el hospital pediátrico Eduardo Agramonte Piña tras la denuncia de vecinos.
El menor presentaba desnutrición proteico-energética severa, retraso en el desarrollo psicomotor, quemaduras de cigarrillo en el cuello, múltiples moretones y deshidratación extrema.
Según testimonios, Kosún había permanecido aproximadamente tres meses encerrado en un cuarto oscuro, alimentado solo una vez al día.
Tras 17 días de hospitalización, con atención de un equipo multidisciplinario de pediatras, nutricionistas y gastroenterólogos, el bebé evolucionó favorablemente: ganó peso y mejoró su respuesta motora.
El 20 de marzo recibió el alta y fue trasladado al hogar Manuel Zabalo, especializado en primera infancia sin apoyo familiar.
La detención no habría ocurrido sin la presión ciudadana. "Casualmente y coincidiendo con varias denuncias hechas desde este perfil y otros en redes sociales acerca de esta gravísima situación, la fiscalía envió a las autoridades policiales a su casa y ejecutaron la detención", señaló Rodríguez Sánchez.
El activista también informó que la cuidadora que presuntamente cometió la mayoría de los abusos habría sido igualmente detenida.
La madre tiene en total seis hijos: tres vivían con ella y otros tres fueron retirados previamente por sus padres o abuelas paternas.
Rodríguez Sánchez advirtió que los antecedentes de esa madre de abuso a sus hijos son extensos, incluyendo el caso de su niña de 12 años retirada por su padre tras presuntas situaciones de explotación.
"Fue presuntamente sometida en el pasado a situaciones de explotación, sí, explotación de esa cochina que ustedes ya podrán suponer. La madre salió ilesa también de esa acusación en el pasado#, agregó.
Este tipo de casos no es aislado: denuncias de madres que agreden a sus hijos han sido recurrentes en los últimos años.
Preguntas Frecuentes sobre el Caso de Maltrato Infantil en Camagüey
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¿Qué ocurrió con el bebé Kosún González Pedroso en Camagüey?
El bebé Kosún González Pedroso fue víctima de maltrato severo y desnutrición. Fue rescatado por las autoridades tras la denuncia de vecinos y recibió atención médica en el hospital pediátrico Eduardo Agramonte Piña en Camagüey.
¿Por qué fue detenida la madre del bebé Kosún González Pedroso?
La madre del bebé fue detenida por su complicidad en el maltrato infantil que sufrió su hijo, quien presentaba signos de desnutrición y lesiones físicas. La presión ciudadana y las denuncias en redes sociales fueron claves en su arresto.
¿Cuál es la situación actual de los hermanos de Kosún?
Los hermanos de Kosún, Samira y Siman, fueron rescatados y llevados a un hogar de amparo tras ser evaluados en un hospital pediátrico para asegurar su bienestar físico y emocional.
¿Qué medidas se han tomado para proteger a Kosún y sus hermanos?
Kosún y sus hermanos han sido trasladados a un hogar especializado en primera infancia sin apoyo familiar, donde seguirán recibiendo atención médica y psicológica para su recuperación y desarrollo adecuado.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante este caso de maltrato infantil?
La comunidad ha mostrado una fuerte indignación y movilización tras conocer el caso, lo que ha sido crucial para que las autoridades tomaran medidas y detuvieran a los responsables del maltrato.
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