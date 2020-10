Jorge Masvidal: “Los demócratas piensan que tienen derecho al voto latino”

El luchador de artes marciales mixtas Jorge Masvidal, de ascendencia cubana, les explicó a sus seguidores por qué apoya al presidente Donald Trump para un segundo mandato en Estados Unidos.

“Los demócratas simplemente piensan que tienen derecho al voto latino. Creen que tenemos que entregárselo. Así es. Seguro que no lo hacemos”, subrayó en un video publicado en sus redes sociales.

Masvidal, luchador profesional con el número 4 en el ranking de la Ultimate Fighting Championship (UFC), intervino en un acto multitudinario efectuado el pasado fin de semana, en el que también participaron Donald Trump Jr. y el senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio.

El evento formó parte de una gira denominada “Fighters Against Socialism”, con el cual hicieron paradas en Miami, Tampa, Orlando y Coconut Creek y otras ciudades de Florida.

El atleta aseguró entonces que los demócratas no han producido los resultados para las comunidades latinas que han prometido durante estos años.

“Tienen que mostrarnos lo que pueden hacer por nosotros, lo que pueden hacer por nuestras comunidades. No vamos a comprar los mismos ‘pasajes guau’ y falsas promesas que destruyeron grandes países como Venezuela y Cuba. No va a pasar”, afirmó.

“¿Sabes qué más no funcionará para ellos? Poniendo ‘Despacito’ en tu celular para complacernos. Diablos, no. Tienes que darnos algo de crédito por tener la cabeza sobre nuestros hombros”, añadió, haciendo referencia a cuando el candidato demócrata Joe Biden acudió a la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana en septiembre, y sacó su celular para que se escuchara el gran éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Nacido en Miami de padre cubano y madre peruana, Jorge Masvidal, de 35 años, es un admirador declarado de Donald Trump, quien a su vez lo ha elogiado públicamente en algún acto de campaña.

“O reelegimos al presidente Trump y mantenemos a Estados Unidos en grande, o dejamos que Joe Biden destruya el país más grande que el mundo haya visto”, advirtió.

“Ahora, soy un atleta profesional y lo he sido durante la mayor parte de mi vida, así que siempre he visto las cosas a través de una lente deportiva. Eso convierte a Donald Trump en nuestro entrenador en jefe y antes de la pandemia mundial estábamos ganando Super Bowls”, detalló.

“Y cuando estás ganando Super Bowls no despides al entrenador. No importa si no te gustan las jugadas que ejecuta, los jugadores que pone en el campo o lo que dice en Twitter. Seguro que no lo reemplaza por otro entrenador que ha estado en el negocio durante 47 años en todos los niveles y nunca ganó un maldito juego”, declaró en alusión a Joe Biden.

En septiembre, en una rueda de prensa celebrada en Florida, Donald Trump se dirigió a los asistentes diciendo: “Tenemos grandes campeones aquí entre nosotros… Y uno en particular, del que hace poco vi un rápido knockout… ¿Dónde está?... ¡Jorge! (en español)… ¿Dónde está Jorge?”.

Se trataba de Jorge Masvidal, quien se encontraba entre los asistentes.

“¿Dónde está Jorge?”, insistió Trump. “No quisiera pelearme con él”, bromeó. “Ponte de pie Jorge”, pidió, a lo que el campeón se levantó y fue aplaudido por el público.

“Ahí está”, señaló Trump.

“Soy un gran fan tuyo. ¡Muy grande tenerte entre nosotros! Muchas gracias, Jorge”, agregó.