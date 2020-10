Daniella Alvárez, Miss Colombia 2011, feliz de volver a nadar en el mar tras su operación: "Nada es imposible"

Para Daniella Álvarez cada paso que da es un logro que celebrar y con esa emoción e ilusión comparte cada día los procesos que realiza hacia una recuperación total después de que le amputasen su pierna izquierda el pasado mes de junio.

La que fue Miss Colombia 2011 no se ha derrumbado desde que le dieron la triste noticia. De hecho, no ha hecho más que afrontar la situación con entereza y con una sonrisa en la cara. Una actitud que la ha convertido en todo un ejemplo de superación y una inspiración para muchos. Y no es de extrañar porque día tras día demuestra que no tiene límites porque cada objetivo que se propone lo supera con creces.

Su última aventura: volver a nadar en el mar

La barranquillera de 32 años fue este fin de semana de excursión con su familia y a pesar de las preguntas que le venían a la cabeza sobre cómo se sentiría volver a nada o si volvería a disfrutarlo como antes, en el momento en el que tocó el agua, todas esas dudas se disiparon para vivir un momento de gran felicidad.

"Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, ¡qué linda recompensa es volver a sentir el agua del amor! Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes. Y otra vez lo compruebo: NADA ES IMPOSIBLE", contó a sus casi 3 millones de followers.

"Aquí estoy con mi prima hermana del alma, quien en mis días más duros me prometió que juntas volveríamos al mar... aquí estamos y yo demasiado feliz", añadió junto al emotivo post en el que la vemos tirarse al agua y nadar en el mar.

En uno de los vídeos que compartió, sus familiares quieren ayudarla con unos flotadores y los lanzan al agua para que los utilice. "¡Oigan, ustedes me quieren tratar como si no supiera nadar!", les grita, demostrando una vez más su fuerza y arrojo.

Antes de publicar esta serie de vídeos, Daniella compartió una foto en bikini junto a la que volvía a expresar la gratitud que siente por la oportunidad de sentir una vez más la arena y el mar.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.