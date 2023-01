Daniel Arenas se disculpa con su novia Daniela por besar en la boca a Adamari López

El debut de Daniel Arenas como presentador de "Hoy Día" fue de lo más comentado por el beso de telenovela que se dio con Adamari López durante la emisión del programa.

Los conductores estaban comentando una escena que había tenido lugar en "La Casa de los Famosos", cuando los dos presentadores hicieron una demostración de lo que sería darse un beso en la ficción.

Un momento que fue de lo más comentado en la esfera virtual y por el que ahora el actor colombiano se ha disculpado en un vídeo que colgó en Instagram. En él aseguró que se equivocó al darle ese beso a su compañera y pidió perdón a su pareja, la modelo colombiana Daniela Álvarez, quien fue Miss Colombia 2011.

El galán de telenovelas aseguró que se sintió fuera de lugar y así se vio él mismo en pantalla cuando revivió la escena más tarde.

"Vuelven a insistir con que se haga el beso. En ese momento, y se los digo de todo corazón y no tengo ningún problema en decirlo, porque el que nada debe nada teme y no me siento mal por decirlo, es la primera vez que me veo en pantalla, porque muchas veces me vi en personaje pero no siendo Daniel Arenas, como tan desencajado y como tan achantado y como fuera de onda", explicó.

En ese momento me desconocí

"Se me ocurre decir 'un beso de novela es un beso con todo menos con lengua'. Y en ese momento, no me pregunten por qué, pasan mil cosas por la cabeza, es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa, que haga otra. Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto obviamente me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y dije 'yo qué hice'", agregó el actor, que no está feliz con cómo resolvió las cosas.

"La manera de resolver era decir 'a ver, no, chicas yo no estoy actuando, yo no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie' o 'yo no estoy en La casa de los famosos no tengo por qué hacerlo'. Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué, me equivoqué porque no está bien para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona. Así hubiera sido un pico, que seguramente para muchas personas sea algo insignificante, para mí no lo es", comentó, haciendo referencia a su noviazgo con Daniela Álvarez, con la que se disculpó públicamente.

"Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué", dijo en el vídeo.

