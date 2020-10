Alcalde de Miami declara persona non grata al cantante cubano Paulito FG

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, declaró como persona non grata al cantante cubano Paulito FG porque se declara a favor del régimen totalitario de la isla.

"Quiero firmemente y claramente que artistas como Paulo FG, que se declaran en favor del régimen totalitario de Cuba son personas non gratas en la ciudad de Miami... Tengo un gran orgullo de que Granma, el periódico de Cuba, me ha condenado a mí y al alcalde de Hialeah Carlos Hernández por hablar claro de artistas que hablan en favor de ese régimen", dijo Suárez en un vídeo publicado en el medio independiente Cubanos por el Mundo.

Suárez respondió a una campaña iniciada por el influencer cubano Alex Otaola en su programa Hola Ota Ola! para declarar persona non grata en Miami. El funcionario agradeció a Otaola.

Paulito FG está en Estados Unidos desde que falleció su hermano Lorenzo Alejandro Fernández Gallo. El músico llegó a Miami a inicios de junio de este año.

De momento, el cantante no se refiere a la declaración de persona non grata en Miami, que todavía no es oficial. Este miércoles anunció un nuevo tema con El Chacal.

La cantante cubana Haila María Mompié también fue declarada persona non grata en la ciudad de Miami por Francis Suárez. "Cantantes como Haila, que no es secreto su admiración por el régimen castrista, específicamente por el difunto Fidel Castro, solo vienen a Miami para provocar", dijo el alcalde en noviembre de 2019.