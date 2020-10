Se declara culpable el abuelo de la niña que murió tras caer de un crucero en Puerto Rico

El abuelo de la niña que murió tras caer desde el piso 11 del crucero "Freedom of the Seas" en el muelle de San Juan, Puerto Rico, Salvatore Anello, se declaró culpable este jueves de homicidio negligente por ese trágico suceso en julio de 2019, informan los medios locales.

El abogado de Salvatore, José Guillermo Pérez, confirmó la información al medio El Nuevo Día, pero no dio más declaraciones. El hombre finalmente se declaró culpable por videoconferencia hoy tras meses de investigación.

La vista para la sentencia está prevista para el próximo 10 de diciembre y durante todo el proceso el acusado sostuvo que la ventana del crucero estaba cerrada.

La familia de la pequeña Chloe Wiegand intentó denunciar a la compañía de cruceros Royal Caribbean, pero esta alegó que las cámaras de seguridad muestran que Anello es el responsable de la niña.

"La única conclusión razonable del video es que el Sr. Anello sabía que la ventana estaba abierta antes de levantar a Chloe. No obstante, levantó a la niña por encima de la barandilla de madera y la ventana abierta durante un período considerable, poniendo en peligro su vida de forma imprudente. El señor Anello sabía que la ventana estaba abierta", apunta la moción de la empresa, informó la cadena estadounidense CBS News.

Salvatore Anello se puede enfrentar a una condena de tres años de cárcel.

"Entendemos que se la ha hecho justicia a Chloe, estamos muy satisfechos y ahora queda de parte del señor Anello cooperar con el técnico sociopenal que tiene encargada la investigación de su caso. Para que entonces esta persona rinda un informe al Tribunal, que nos lo va a entregar para que ese día, de la vista de sentencia, podamos verlo y evaluarlo", dijo la fiscal Laura Hernández a la cadena Telemundo Puerto Rico.

De acuerdo a es informe decidirán si están de acuerdo o no, agregó.

"La oía caer y no me lo pedía creer. Me dije OMG. Fue increíble, fue como si el cristal desapareciera", dijo Anello en una entrevista con la cadena CBS.