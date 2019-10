Crucero de Freedom of The Seas (i) y Salvatore 'Sam' Anello (d) | Foto © Wikimedia- YouTube/screenshot Crucero de Freedom of The Seas (i) y Salvatore 'Sam' Anello (d) | Foto © Wikimedia- YouTube/screenshot

Acusado de "homicidio negligente" el abuelo de la niña que cayó de un crucero de Royal Caribbean