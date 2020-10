Familia de joven desaparecido en La Habana pide más esfuerzo a la policía cubana

Los familiares y amigos del joven desaparecido en las playas del Este de La Habana pidieron más esfuerzo a la policía cubana para encontrar a Dariel René Fonseca Piñeiro de 21 años.

"Señores del Estado, mi familia está desesperada, mi madre no para de llorar, cada minuto cuenta. Sabemos que ustedes tienen el poder y los medios para buscar en cada cuarta de tierra de Cuba si fuese necesario. Lo más preocupante de todo esto es que hoy es mi hermano, pero mañana puede ser cualquier otro joven quien desaparezca. Por favor, no dejemos que nuestras calles se vuelvan inseguras. No asumamos esto como un simple "ausente a domicilio", escribió Yasel Romero en Facebook.

Romero aclaró que no subestima a los agentes de Guanabo, pero pide que personal de La Habana con más experiencia en desapariciones asuma la investigación. Los amigos y familiares de Fonseca continuarán la búsqueda este viernes en las zonas aledañas a la playa El Mégano, donde se le vio por última vez cerca del mediodía del domingo.

La familia considera que "la investigación se ha vuelto monótona y carente de resultados que demuestren un avance notable". Romero contó que un patrullero no sabía nada de lo ocurrido cuatro días después de la desaparición porque nadie le había dicho nada.

"¿Cómo es posible que citen para interrogatorios a la Unidad Policial de Guanabo a varios de los compañeros de mi hermano que andaban el día en que desapareció y tuvieron que pasar cinco horas para que alguien los atendiera? ¿Cómo es posible que a 96 horas de la desaparición no se había ordenado una circulación de mi hermano en La Habana y provincias vecinas?", cuestionó el hermano del desaparecido.

El joven confesó que ahora mismo las redes sociales son el apoyo más fuerte con que cuenta la familia para encontrar a su hermano. "Mañana es viernes. Los familiares y amigos seguirán buscando en las zonas aledañas y yo me iré a algunos lugares de La Habana a buscar un impulso. Espero tener suerte. Ojalá y mañana pueda darles mejores noticias", agregó.

Dariel René Fonseca Piñeiro desapareció este domingo sobre las 11:30, llevaba una enguatada blanca y short verde, pero dejó con sus amigos su identificación y teléfono celular. Su familia creó una grupo de Whatsapp y otro en Telegram para informar sobre las investigaciones y recibir cualquier información.

Si tiene alguna información sobre este joven puede comunicarse con los números +53 5 420 6114, +53 5 643 7982, +53 5 879 1914 o directamente a la policía al 106.