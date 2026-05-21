Buscan a cubano desaparecido en Varadero desde abril

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La familia de Ulises Domínguez Suárez, un habanero de 47 años, pide ayuda para encontrarlo tras su desaparición en Varadero el pasado mes de abril, sin que hasta ahora haya rastro de su paradero.

El caso fue difundido públicamente por el medio independiente El Toque a través de un cartel de búsqueda que incluye una fotografía de Ulises con gorra negra y ropa de colores vivos, aparentemente tomada en un restaurante.

Según la publicación, «una persona cercana a la familia que se comunicó con nuestro medio pidió ayuda para difundir su desaparición» y señaló que «cualquier dato puede ser relevante para la búsqueda».

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Quien tenga información sobre el paradero de Ulises puede contactar a su hermana Penélope Domínguez Suárez al WhatsApp +1 (407) 285-9535, número con código de área de Orlando, Florida.

Hasta el momento no se conoce ningún reporte de búsqueda oficial por parte de las autoridades cubanas en relación con este caso.

Esta situación responde a un patrón recurrente en Cuba: ante la ausencia de mecanismos oficiales accesibles y transparentes para la búsqueda de personas desaparecidas, las familias recurren a medios independientes y redes sociales como única vía para difundir los casos y solicitar colaboración ciudadana.

En lo que va de 2026, casos similares han sido reportados en otras provincias: un anciano de 80 años llevaba una semana desaparecido en Cienfuegos desde el 3 de abril, y un motorista acumulaba más de 40 días sin aparecer en Trinidad para esa misma fecha.

Varadero, principal destino turístico de Cuba ubicado en la provincia de Matanzas, ha sido escenario de varias desapariciones documentadas en años recientes. En abril de 2025, un niño de ocho años desapareció en la playa de Boca de Camarioca y fue hallado sin vida cuatro días después cerca de la calle 54 de Varadero.

Antes, en noviembre de 2021, el buzo Alfredo Alejandro Díaz Alemán, de 22 años, desapareció en el mar en Varadero y su cuerpo fue hallado sin vida a 30 metros de profundidad en playa Caleta el 3 de diciembre de ese año.

Cualquier persona que haya visto a Ulises Domínguez Suárez en Varadero o tenga información sobre su paradero puede comunicarse con su hermana Penélope al número +1 (407) 285-9535.