Cubanos varados, contra cobro en consulados: "Es una falta de respeto que se aprovechen de la pandemia"

La decisión del Gobierno de Cuba de cobrar entre 40 y 150 USD por mes a los nacionales de la Isla varados en el extranjero para extender el permiso de estancia en el exterior ha levantado ampollas entre los afectados. "Es una falta de respeto que se aprovechen de la pandemia", denunció el cubano Leonardo Rivero, desde México.

CiberCuba ha tenido acceso a la carta que él ha enviado a su consulado de referencia, quejándose de que además de los 40 dólares le quieran cobrar también otros 25 dólares por hacer los trámites a distancia.

"Me parece absurdo el cobro de 920 pesos mexicanos por cada mes fuera de la isla al finalizar el tiempo de los 24 meses fuera de Cuba. ¿Por qué cobrar algo así cuando se sabe que mundialmente ha habido afectaciones en la economía? Me parece una forma de lucrar con los cubanos que nos quedamos fuera", señaló en su escrito dirigido a la sede diplomática cubana en México.

"Me parece aún más falta de respeto quererse aprovechar de la situación actual referente a la pandemia para cobrar un trámite de forma no presencial cuando no es tema de que uno quisiera ir a la embajada, ya sea para hacerle la prórroga del pasaporte o para solicitar la prórroga de estancia por otro año como acordó el MINREX para los cubanos que nos quedamos fuera de la Isla en la pandemia y se nos venció el tiempo de los 24 meses", señaló.

Su mail fue respondido por Ariel Orta Cano, tercer secretario de Asuntos Consulares con la promesa de trasladar sus inquietudes a las autoridades cubanas.

También han llegado quejas desde Uruguay, donde el consulado sólo está atendiendo a los cubanos que acuden a pagar su prórroga o a realizar cualquier tipo de trámite, desde la reja exterior. En ella se puede leer un cartel intimidante: "No se va a atender a ninguna persona que no tenga turno. Por favor, coopera para evitar tomar medidas más extremas".

Respuesta del cónsul de Uruguay a un cubano varado por la pandemia. Foto: CiberCuba

En una comunicación firmada por el encargado de Asuntos Consulares Adrián Romero Arredondo, explican a un afectado por el cierre de aeropuertos en la Isla, que ha impedido a muchos cubanos regresar a su país desde el 24 de marzo, informa que hay que pagar 25 USD por solicitar la extensión del permiso de residencia en el exterior más allá de los 24 meses y otros 40 por mes.

Además, a los que envían el dinero al Consulado vía postal, les aclaran que revisen los billetes porque no se aceptarán aquellos que estén manchados o deteriorados.

Igual de mal le sentó el anuncio de este nuevo pago de 40 USD /euros a una cubana a la que la pandemia la sorprendió en Italia, visitando a su hermana.

"No estoy de acuerdo con que las persona tengan que pagar. Hay gente que salió por turismo y no pueden trabajar. ¿De dónde van a sacar dinero para prórroga si todo está paralizado por la pandemia?", se queja a CiberCuba Lucila La Oz.

"Yo estoy desesperada. No tengo dinero ni para comer. No veo la hora de poder regresar a Cuba. No es mi culpa. Me cogió el problema de la pandemia y no he podido regresar. No hay vuelos. Yo estoy enferma. Soy diabética y tengo que inyectarme cuatro veces al día y la insulina está a 15 euros. Y mi hermana que vive aquí en Italia, está con muchas situaciones porque su hija se quedó sin trabajo y tiene un niño chiquito. Estoy yo y lo que gana ella no alcanza para todo. Figúrate cómo estoy. El dinero del pasaje lo tengo ahí para irme, pero yo no tengo más dinero. ¿De dónde vamos a sacar para medicinas, para prórrogas y para todo lo que dicen. De dónde?", dice.

También desde Chile se quejó de la medida Haroldo Dilla, que en su perfil de Facebook denunció que "la medida del Gobierno cubano de obligar a sus ciudadanos a pagar mensualidades de hasta 150 dólares cuando permanecen en el extranjero más tiempo que los dos años que les autorizan, es un ejemplo del autoritarismo desvergonzado que no reconoce derechos y de la situación miserable de la economía insular. Pero también de lo que normalmente hace una clase política parásita y pordiosera cuando ha perdido a soviéticos y a venezolanos que los mantengan con sus subsidios".

Post de Haroldo Dilla. Foto: CiberCuba

También desde España se pronuncia la la cubana Salomé García Bacallao, que ha abierto una petición de firmas en change.org, pidiendo "la eliminación de los pagos mensuales y sólo se requiera el arancel para presentar la solicitud de extensión de estancia en el exterior".

Además, pide a la Presidencia de Cuba y al MINREX, "empatía con los miles de ciudadanos cubanos que estamos en situación económica precaria, desempleados o estudiando y no podemos regresar a Cuba".

El escrito, que centra además las críticas en que Cuba establezca estos cobros a pesar de la COVID 19, ha conseguido hasta ahora cerca de 8 mil firmas.

La semana pasada el Gobierno cubano anunció que cobrará la extensión que permite a los ciudadanos varados en el exterior por la pandemia permanecer en el exterior hasta el 12 de octubre de 2021 sin perder su condición de residentes en la Isla. Todos deberán pagar una cantidad fija de al menos 40 USD por mes de prórroga.

Esa cantidad se incrementa hasta los 150 USD en el caso de los cubanos que estén en Estados Unidos y no hayan podido viajar a Cuba antes de la fecha de expiración de su permiso debido a la situación epidemiológica; el cierre de fronteras, o "algún otro motivo justificado".