Los cubanos son la tercera comunidad latina más grande en EE.UU.

En 2024, la población de origen cubano en EE.UU. alcanzó 2,9 millones de personas, 23 % más que en 2019

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Los cubanos se consolidan como el tercer grupo de origen hispano más grande de Estados Unidos, solo superados por mexicanos y puertorriqueños, dio cuenta un informe publicado este mes por el Pew Research Center que revela una comunidad en crecimiento acelerado y con un perfil demográfico singular.

En 2024, la población de origen cubano en la nación norteña alcanzó 2,9 millones de personas, un 23 % más que en 2019, lo que refleja décadas de llegadas sostenidas desde la isla y un nuevo repunte migratorio en años recientes.

Más de la mitad de esa comunidad, el 57 %, equivalente a 1,7 millones de personas, son inmigrantes nacidos fuera del país.

El informe señala que "la elevada proporción de cubanos nacidos en el extranjero refleja la llegada continua de inmigrantes a lo largo de las décadas, con grandes números llegando en años recientes".

La historia migratoria cubana en Estados Unidos está marcada por oleadas sucesivas. Unos 250,000 cubanos llegaron en la década de 1960 tras la revolución de 1959, y otros 250,000 lo hicieron en los siguientes 10 años.

La comunidad se concentra de forma abrumadora en el estado de Florida, donde reside 61 % de los cubanos del país, aproximadamente 1,8 millones de personas.

De ellos, cerca de 1,2 millones viven en el área metropolitana de Miami y otros 177,000 en el área de Tampa.

En total, 94 % de los cubanos en Estados Unidos habita en zonas metropolitanas.

Los cubanos son además el grupo hispano de mayor edad mediana en el país, con 38,2 años, cifra idéntica a la mediana nacional pero muy superior a los 30,2 años del conjunto de hispanos.

El Pew atribuye este envejecimiento a la llegada de inmigrantes de mayor edad y a la relativamente baja tasa de natalidad entre los cubanoamericanos.

En cuanto a educación, 33 % de los cubanos en Estados Unidos tiene al menos un título universitario, frente al 37 % de la población general, aunque los cubanos nacidos en el país superan ese promedio nacional.

El crecimiento demográfico de la comunidad se produce en un contexto de creciente presión migratoria y legal.

Antes de 2017, prácticamente no existían inmigrantes cubanos no autorizados en Estados Unidos debido a la política migratoria entonces vigente.

Sin embargo, para julio de 2023 esa cifra había escalado a 475,000 personas, según las estimaciones más recientes de Pew.

Este aumento coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias de la administracióndel presidente Donald Trump, que ha generado deportaciones y cubanos varados en Tapachula, Chiapas, sin documentos ni estatus legal.

En paralelo, este viernes una abogada de inmigración advirtió que un nuevo memorando de USCIS podría afectar la Ley de Ajuste Cubano, el principal mecanismo de regularización para los cubanos en Estados Unidos, aunque por ahora no la deroga directamente.

Más de 300,000 cubanos tienen el formulario I-220A, cuya elegibilidad para acogerse a esa ley sigue en litigio federal, y su situación en caso de una transición democrática en Cuba también genera incertidumbre legal.