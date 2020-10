Artistas cubanos lloran la muerte de Marta del Río

Representantes de las artes escénicas cubanas han lamentado este viernes el fallecimiento de la reconocida actriz Marta del Río, a los 84 años, producto de un cáncer.

La actriz radicada en Miami, Rachel Cruz, decidió recordarla con un conjunto de imágenes de inolvidables momentos que compartieron en la pequeña pantalla cubana y aseguró que "yo sigo pensando en ti".

Rachel también compartió un emotivo mensaje de audio que le envió Marta del Río cuando supo que había dado a luz.

El actor Héctor Noas escribió en Facebook: "Esta es una pérdida que el pueblo cubano va a sentir muchísimo. Martha del Río, una actriz que quien tuvo el privilegio de conocerla y trabajar con ella sólo puede tener palabras de amor hacia ella. Una carrera llena de premios y grandes personajes, pero indudablemente, ella era realmente un Premio para las Artes Escénicas Cubanas. Descansa en paz, Marthica! Te extrañaremos mucho. Mis condolencias para su familia, de quien ella era un baluarte. Abrazos. Noticia muy triste".

El actor Roberto San Martin eligió una anécdota para rendirle homenaje: "Ha muerto Marta del Río. Mi primera madre televisiva en Rosas a crédito. Tengo una anécdota muy buena con ella. Estaban montando una escena donde ella tenía que servirnos la comida y en el ensayo a mí (que tenía seis años) me había tocado un plato azul. Cuando llegó el momento de grabar, en plena escena ella empezó a repartir los platos y me iba a dar otro y yo grité, el mío es el plato azul! Ella sin salirse de su personaje me dijo: a usted le toca el que le toque. Y así quedó en la telenovela. Descansa en paz Marta".

La página de Instagram del Festival de Cine de La Habana despidió a Marta con el siguiente mensaje: "La sonrisa amplia y clara, el favor del público y una amplia carrera en la televisión y radio cubanas, así es la mejor forma de recordar a Marta del Río".

El presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Alfonso Noya Martínez, también dedicó unas palabras a la consagrada actriz cubana.

"Cuba pierde a la destacada actriz Marta del Río, fundadora del @IcrtCuba y merecedora del Premio Nacional de la @tv_cubana como justo reconocimiento a su talento, dedicación y entrega. Nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos".

