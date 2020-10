Jorge Junior lanza insultos homófobos a Otaola tras incluirlo en la lista roja

El reguetonero cubano Jorge Hernández Carvajal, conocido como Jorge Junior, lanzó fuertes insultos homófobos contra el presentador Alexander Otaola, por incluirlo en la "lista roja" de figuras públicas de la isla con vínculos con el régimen.

Entre los insultos más "suaves" del reguetonero hacia el influencer estuvo el hecho de referirse a él como "pájara", "pato" y "tortillero" y de asegurar que todo lo que hace Otaola es porque necesita "un marido o un consolador".

A pesar de que aseguró que no le importa si viaja o no a Estados Unidos, se mostró bastante molesto por su inclusión en la referida lista, que Otaola prometió entregarle al presidente estadounidense Donald Trump, para retirar las visas de figuras publicas cubanas simpatizantes del régimen cubano.

El director de la agrupación Los 4 no escatimó en insultos homófobos hacia el presentador y en utilizar el discurso machista que refuerza que los calificativos femeninos son denigrantes y que para responderle a alguien que piensa diferente hay que insultarlo e intentar desacreditarlo valiéndose de una preferencia sexual.

"Con las pájaras a mí no me gusta discutir. Ven tú a Cuba a hacer lo que tengas que hacer y no mandes más a nadie, que tú eres un mari***", expresó.

Lo más malo que hay en el mundo es un maricón atrás de ti

Además de los insultos, Jorge Junior aseguró que debió haberle "dado un galletazo de verdad" cuando lo vio en persona en Canadá.

"Ese mari*** lo único que está buscando es dinero (…) Que si tú dices lo que piensas, eres un cobarde, que si no piensas como a él le gusta, eres un cobarde",

El cantante utilizó también el hecho de "menstruar" y "estar a punto de caer con la regla" como condiciones para denigrar al presentador.

Jorge Junior también se mostró molesto por las críticas que ha estado recibiendo, luego de que Otaola hablara en su programa del tatuaje del grado de Comandante en Jefe que usaba Fidel Castro, que el reguetonero tiene en el brazo.

"Fuego con la pájara", dijo el cantante, como anuncio de los ataques que piensa lanzar próximamente contra el presentador.

De hecho, el líder de Los 4 ha estado compartiendo memes y burlas hacia el presentador, una de ellas es un video en el que aparece bailando en un carnaval el tema Conga, de la cantante cubana Gloria Estefan.