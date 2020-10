El divertido baile de Alex Rodriguez y su hija Natasha al ritmo de "Pa ti" de Jennifer Lopez

¡El último challenge de Jennifer Lopez sigue sumando adeptos! Los últimos en imitar la coreografía que realiza la diva en el videoclip de Pa Ti han sido su propio prometido Alex Rodriguez y su hija Natasha, de 15 años, y el resultado no está dejando indiferente a nadie.

El challenge de la canción Pa ti -en la que colabora con Maluma- se ha vuelto uno de los más populares en la plataforma TikTok y ya son miles los usuarios los que no se han resistido a seguir los pasos de la neoyorquina e intentar copiar la coreografía que hace en el videoclip. Y los últimos en sumarse al reto han sido precisamente su pareja, el expelotero Alex Rodriguez y su hija Natasha.

El resultado del desafío lo publicó el empresario este domingo en Instagram, donde vemos a padre e hija recreando la ya icónica escena del vídeo musical. Aunque eso sí, con clara diferencia entre uno y otro. Mientras que Natasha sigue correctamente los pasos de la coreografía, Alex no tiene su misma soltura e incluso se nota el esfuerzo que hace al seguir los pasos por las muecas que pone mientras se mueve al ritmo de la canción.

Aún así, eso no ha impedido que busqué la aprobación de la Diva del Bronx. "Así de emocionado estoy con el juego 7. ¿Cómo lo hice, JLo?", preguntó al compartir el divertido audiovisual.

La respuesta de JLo no se hizo esperar y le dejó un comentario a su prometido junto a la publicación: "Me encanta cuando bailas", escribió junto a algunos emoticonos riéndose. Un pensamiento que comparten la comunidad de seguidores del ex estrella de los Yankees, a quien han animado a seguir intentando realizar las coreografías de JLo y compartirlas con ellos.

Aquí te dejamos el videoclip para que compruebes por ti mismo los movimientos que hace la cantante en el vídeo musical:

¿Y a ti? ¿Qué te parece el desafío realizado por Alex Rodriguez y su hija?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.