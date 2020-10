Jacob Forever envía un profundo mensaje a sus fans sobre la competitividad en el género

Aunque gestionar la fama y la popularidad para los artistas no tiene que ser una cosa fácil debido a las polémicas y constantes críticas negativas a las que siempre se ven expuestos, en los últimos años Jacob Forever ha sabido encontrar un balance y lidiar con todo ello con tal de perseguir su sueño de convertirse en uno de los cantantes urbanos más exitosos de Cuba.

Desde su experiencia más personal, el popular reguetonero cubano ha querido compartir una reflexión con sus fans, la cual también puede servir de frase motivacional para todos aquellos que buscan adentrarse y encontrar un hueco dentro del difícil mundo de los focos y escenarios.

El Inmortal ha compartido una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparece con rostro serio y pensativo y junto a ellas escribió: "No me interesa ser mejor que nadie, solo me importa ser único, exacto y seguirme ganando el respeto de todos".

A pesar de la humildad y sencillez que el cantante urbano quiso exponer en sus palabras, lo cierto es que muchos de sus seguidores opinan que es "mucho mejor" que muchos otros exponentes del género y que gracias a su talento y carisma ha logrado opacar a unos cuantos.

"Es que ya eres mejor que una pila", "Bendiciones para mi artista favorito, sigue así que llegarás mucho más lejos", "Como bien dices, lo que tienes es que ser el mismo, eso hace la diferencia", "Eres el mejor de Cuba y lo sabes", "Siempre rompiendo y con los pies en la tierra, por eso te admiro" o "Hace rato que pasaste a una pila de gente, que se recojan", le han comentado sus fanáticos en la publicación.

Basta ver los números que acumula Jacob Forever en YouTube, la mayoría de sus trabajos pasan el millón de reproducciones, o los casi 800 mil seguidores que posee en Instagram y que apoyan a diario sus post, para darse cuenta que el cubano ha logrado saborear el éxito con el constante esfuerzo de su trabajo.

