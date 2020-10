Impiden salir de su casa a la artista Tania Bruguera el Día de la Cultura Cubana

La artista plástica cubana Tania Bruguera denunció que agentes del Gobierno le prohibieron este martes salir de su casa en La Habana, por ser el Día de la Cultura nacional.

“Hoy es 20 de octubre, me lo recuerda el teniente Luis al salir de mi casa. Dice que no puedo salir, ya venía 1 patrulla y 2 personas más a cogerme. Mi regalo por el día de la cultura nacional. ¡Felicidades a todos los artistas cubanos!”, expresó.

La activista publicó dos imágenes de autos de la policía apostados frente a su vivienda.

“Mi número de suerte hoy, 327”, escribió con ironía, haciendo alusión al número de la patrulla.

“¡Feliz día de la Cultura Nacional!”, añadió al postear otra foto.

Una amiga de la activista relató en su muro de Facebook cómo un hombre se le acercó a ambas y les dijo que no podían salir del edificio, antes de que llegara la patrulla.

“La represión es el mensaje”, escribió Juliana Rabelo.

“Hoy acompañaba a Tania temprano en la mañana cuando se acercó un joven sonriente a requerir que ella no podría abandonar su edificio. Ante la pregunta de Tania sobre el motivo, el joven responde: -¿no recuerdas que hoy es 20 de Octubre?- Ya se acercaban otras dos personas y una patrulla”, describió.

“¿Se acuerdan que hoy es 20 de Octubre?”, cuestionó.

Más tarde Bruguera reveló que decidió conmemorar la fecha nacional dentro de su casa, centrada en su trabajo.

“Cada cual celebra el día de la cultura nacional como quiere. Yo hoy lo hago con dos cosas: revisando la versión final de nuestro anuario y lanzando INSTAR la novela revisada de Alcides”, precisó.

La activista cubana, quien ha sido objetivo constante de la censura y la represión del régimen castrista, denunció recientemente padecer malestares físicos y escuchar un sonido parecido al de un grillo electrónico en su casa.

El hecho ocurrió el domingo pasado sobre las 12:34 am en su casa. De acuerdo a su testimonio en Facebook, los sonidos eran “como de grillo pero electrónico y muy alto. No puede ser natural se activa cada un minuto más o menos y dura un minuto, minuto y dieciséis segundos, minuto y veintiún segundo y tengo un dolor de cabeza y de oídos que no se aguanta”.

El suceso recuerda los ataques sónicos denunciados por diplomáticos estadounidenses en la Habana en 2016, que provocaron que el presidente Donald Trump cerrara el consulado norteamericano en la Isla.