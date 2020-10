Tania Bruguera denuncia malestares físicos y un sonido parecido al de un grillo electrónico en su casa

La artista cubana Tania Bruguera denunció malestares físicos y un sonido parecido al de un grillo electrónico en su casa. Los sucesos ocurrieron a partir de las 12:34 AM en su casa en La Habana y, según sus declaraciones en Facebook, los sonidos eran “como de grillo pero electrónico y muy alto. No puede ser natural se activa cada un minuto más o menos y dura un minuto, minuto y dieciséis segundos, minuto y veintiún segundo y tengo un dolor de cabeza y de oídos que no se aguanta”.

Bruguera es reconocida como una de las activistas más incómodas para el gobierno cubano y ha sido objetivo constante de la represión por parte de la Seguridad del Estado cubana.

Las descripciones de las afectaciones inmediatas y el ruido asociado remiten inevitablemente a los ataques sónicos denunciados por diplomáticos estadounidenses en la Habana durante 2016. Estos fueron parte de los hechos que avivaron las tenciones entre la administración Trump y La Habana y que terminaron con la retirada y el cierre temporal del consulado norteamericano en la isla.

La reconocida artista internacional alcanzó a hacer una grabación con su propio teléfono, donde puede escucharse lo antes descrito. El sonido escuchado por los diplomáticos, revelado por Associated Press en octubre de 2017, guarda una estrecha y extraña relación con la grabación rudimentaria de Tania Brugera. Como con los ataques, el dispositivo de la grabación no puede emular con el que emite el sonido, que hasta ahora se desconoce: “el volumen real no se registra en la grabación en realidad es un volumen muy alto y penetrante”, también declaró Tania en Facebook.

El músico y compositor cubano radicado en España, Kiko Faxas, ha comparado las dos grabaciones. En la del sonido que afectó a los funcionarios norteamericanos el pico de frecuencia está sobre los 7 kilo hertz y en el de casa de Tania sobre los 9 kilo Hertz.

Sonido escuchado por los diplomáticos estadunidenses en La Habana

En declaraciones ofrecidas a CiberCuba, Faxas apunta que este último “se nota más agudo y el timbre es ligeramente diferente, pero claro, esto podría deberse a que los dispositivos con que se grabaron son diferentes. Por las grabaciones, la cualidad del sonido de casa de Tania parece ser distinto. No obstante, solo tenemos hasta el momento una grabación del sonido de los ataques acústicos, con lo cual no hay que descartar que todos los sonidos de los ataques puedan ser diferentes entre sí”.

Sonido escuchado por la artista Tania Bruguera en su casa en La Habana

La intermitencia de los sonidos es otro rasgo en común. Mientras los de 2016 duraban entre 12 y 4 segundos con intervalos similares, los que afectaron a la artista cubana ocurrieron durante periodos de aproximadamente un minuto con intervalos parecidos.

Los hechos bien pueden sospecharse como una agresión del estado cubano hacia Tania Bruguera, que ha sido uno de las líderes más efectivas del marco opositor al gobierno cubano. La represión del gobierno cubano contra intelectuales y artistas el pasado diez de octubre y el clima de crisis y tenciones políticas en el país pueden ser un síntoma de ello.