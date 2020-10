Juanes, un Tesla robado y un policía cubano: La divertida historia de cómo se llevó un auto por error en Miami

Juanes ha protagonizado la historia de la semana en Instagram después de compartir la divertida anécdota que le sucedió hace unos días: ¡robó un auto sin querer en Miami!

El artista colombiano contó él mismo la desternillante historia que ha desatado una avalancha de carcajadas entre sus compañeros y seguidores. Y no es para menos.

Según cuenta el mismo intérprete en su perfil de Instagram, estaba tranquilo en su casa cuando llegaron sus hijos para advertirle que la policía estaba fuera preguntando por él. "Cuando bajo, me encuentro cinco carros de policía. Diez policías armados hasta los dientes, a los que solo se veía los ojos", recordó.

"Oiga señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado", le notificaron los policías, pero el cantante les explicó que el no había robado ningún auto y que el Tesla que había aparcado lo habían utilizado él y su mujer esa misma tarde para ir a comer fuera. Tras la explicación, volvió a entrar en su casa.

Sin embargo, al cabo de un rato y después de ver que los policías seguían en la puerta de su casa, dispuesto a demostrar su inocencia fue a enseñarles la aplicación del auto que tiene en el móvil, donde no había nada inusual. Pero después de la insistencia de los policías sobre si el auto era suyo, el colombiano abrió la puerta y se dio cuenta de que había algunos objetos que no reconocía como suyos... "Mie***, este no es mi carro", exclamó.

Tras admitir su error, el policía con el que estaba hablando, que era cubano, no pudo evitar reírse del extraordinario acontecimiento . "Los dos muertos de la risa, y el policía, que era cubano, me decía 'oye chico, en veinte años nunca me había pasado algo así'", añadió Juanes.

Literalmente nos robamos un carro sin darnos cuenta

Y fue precisamente el policía cubano el que le animó a compartir la insólita historia, de la que también saca una moraleja: no dejarse la llave nunca dentro del auto.

Resulta que el dueño del auto que acabó en casa de Juanes, se dejó la llevo dentro. Razón por la que el cantante pudo acceder al mismo y llevárselo sin ningún problema. Por suerte, la historia acabó con final feliz y todo el mundo se tomó con gran sentido del humor el error. Sobre todo, los fans del intérprete, que no han parado de comentar el vídeo en el que cuenta todo el incidente.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.