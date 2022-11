Lo nuevo de Juanes: Amores prohibidos

El cantautor colombiano de rock y pop latino Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido mundialmente como Juanes, estrenó la canción Amores prohibidos, el primer sencillo de su próximo disco.

La letra de Amores prohibidos fue coescrita con el poeta y repentista cubano Alexis Díaz Pimienta. Juanes indicó que comenzó a trabajar en esta idea en el inicio de la pandemia del coronavirus.

"Un día me despierto en la mañana a leer la prensa y encuentro un artículo que hablaba sobre qué va a pasar con la gente que no podía verse por el encierro y se preguntaban qué pasaría con esos amores prohibidos. Me causó curiosidad y ahí comenzó la idea de la letra", contó el colombiano a Infobae.

Sobre la concepción que hay tras el videoclip de la canción, señaló que son historias que giran alrededor de una cama.

"La idea del video es especial porque casi todo fluye alrededor de la cama y esta no es tamaño natural sino gigante. Hay una cámara que pasa y da la vuelta sobre la cama y al lado de la cama. Siempre están cambiando los personajes y un poco muestra esa idea de la constante transformación del ser humano, de los amores, del sexo, los deseos que a diario vivimos y pensamos", dijo el artista.

Amores prohibidos destaca por tener un solo de guitarra, varios cambios de ritmo, una parte acústica y notas de cumbia en el final.

El sencillo es parte del décimo trabajo discográfico del artista que se estrenará a inicios de 2023. La música fue grabada por Juanes en el estudio de su casa. El álbum en que aparecerá incluido, está hecho en colaboración con el productor y compositor argentino-estadounidense Sebastian Krys.

El nuevo álbum tiene mucho trabajo de estudio y según el propio músico declaró, le ha tomado unos tres años. Por ahora el álbum sigue sin título confirmado, pero ya está a punto de salir a los medios.

"Durante los últimos 3 años he venido trabajando silenciosamente desde mi estudio en casa, desde donde quiera que voy (hoteles, aeropuertos, aviones), y durante noches largas y días ajenos… que alegría tan inmensa poderles mostrar el resultado de ese proceso y poderles compartir finalmente Amores prohibidos", dijo el artista en Instagram.

Juanes se tomó muy en serio los preparativos del estreno de Amores prohibidos. En días recientes organizó una campaña en TikTok invitando a sus fans a seguir el proceso creativo. Usó videos cortos para explicar cómo se originó la letra, el riff de guitarra y otros detalles de este tema. Alcanzó más de 9 millones de visitas.

En agosto Juanes celebró su 50 cumpleaños con la publicación de un libro sobre su vida que lleva por título su nombre. Fue escrito por el periodista colombiano, Diego Londoño, quien es conocido como “Elfanfatal”. Se publicó en la editorial Penguin Random House Colombia.

