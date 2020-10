CIMEX se prepara para la unificación monetaria en Cuba

La corporación CIMEX expuso las formas en que se están preparando en aras a la unificación monetaria en Cuba que ha anunciado el gobierno.

La empresa, según explica, ha activado los Grupos de Trabajo multidisciplinarios integrados por especialistas y funcionarios de las áreas de comercio, logística, servicios técnicos, informática y economía, siendo presididos por los Gerentes Generales.

Además, se están tomando medidas para garantizar la seguridad y manejo del efectivo en CUC y CUP, buscando soluciones para cajas registradoras, de seguridad y cajuelas.

Se les está brindando una capacitación del personal según el puesto de trabajo, que incluye: operadora de las cajas, llenado de documentos primarios, conocimiento de la moneda, capacitación de contadores y financistas y preparación a los administradores.

CIMEX indicó que por el momento existen 52 unidades que se encuentran dando vuelto en CUP y a finales de noviembre deben ser 379 total.

Asimismo, se han identificado las unidades que continuarán aceptando CUC después del día cero, durante los 6 meses establecidos.

El gobierno de la Isla anunció que la unificación monetaria se efectuará con una inevitable devaluación de la moneda nacional (CUP) y eliminando un día primero de mes la emisión del peso convertible (CUC).

No obstante, por el momento no se ha fijado una fecha para este tránsito ni el tipo de cambio que regirá el proceso.

Ante las muchas dudas que tiene la población, la dirección del Banco Metropolitano S.A. dijo que la unificación monetaria y cambiaria en Cuba será anunciada en los medios oficiales cuando lo estimen las autoridades.

"Les ratificamos que ustedes obtendrán todas las informaciones pertinentes una vez se pronuncien las autoridades que en nuestro país rectorean estos temas y que como siempre se anuncian de manera oportuna por los medios de comunicación masiva", comunicó.

El jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, ha explicado que "no es posible avanzar en las transformaciones de la economía, si no avanzamos en esta cuestión con todas las complejidades que plantea la dualidad monetaria... Pero no podemos seguir esperando".

Con vistas a la unificación monetaria, el gobierno subirá los salarios a los trabajadores y las pensiones de seguridad social. El fondo de salarios en Cuba va a subir 4,9 veces y las pensiones de la seguridad social se van a incrementar 5 veces.

Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que el proceso de unificación monetaria que desarrollará el Gobierno se realizará de manera gradual y que nadie quedará desamparado.