ICE aplicará política de deportaciones aceleradas a nivel nacional

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció que implementaría una política de deportaciones aceleradas de extranjeros e inmigrantes indocumentados en todo el país.

La agencia federal indicó que una orden recientemente emitida por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos afirma que en lo adelante “puede acelerar la expulsión de ciertos extranjeros gracias a una orden reciente emitida por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia el pasado 30 de septiembre”.

“La orden judicial ordena la eliminación de una orden preliminar emitida el 27 de julio de 2019, el único impedimento legal para que ICE hiciera cumplir el programa de deportaciones aceleradas anunciado por el entonces secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin K. McAleenan fechado el 23 de julio del año pasado”, sostuvo.

Tony Pham, funcionario superior que desempeña las funciones del director de ICE, expresó: "Nuestra capacidad para implementar esta importante herramienta estatutaria nos permitirá proteger aún más nuestras comunidades y preservar la integridad de las leyes de inmigración exigidas por el Congreso de nuestra nación".

De acuerdo con el comunicado, los extranjeros, a excepción de los niños extranjeros no acompañados, están sujetos a una expulsión acelerada si:

1- Aún no están sujetos a una designación de remoción acelerada;

2- Se encuentran en cualquier lugar de los Estados Unidos;

3- No ha sido admitido o puesto en libertad condicional en los Estados Unidos;

4- Se determina que son inadmisibles bajo las secciones 212 (a) (6) (C) o (a) (7) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA); y

5- No han demostrado afirmativamente, a satisfacción de un oficial de inmigración, que han estado físicamente presentes en los Estados Unidos de manera continua durante el período de dos años inmediatamente anterior a la fecha de la determinación de inadmisibilidad.

"Acelerar las expulsiones ayudará a evitar que los delincuentes peligrosos ingresen a las comunidades para reincidir potencialmente", asegura la agencia federal.

En estados Unidos unos 1.9 millones de inmigrantes son considerados deportables por el gobierno por cumplir una condena penal en Estados Unidos, y la mayoría son residentes legales o permanecen en el país con visados temporales.

Según datos oficiales obtenidos por CiberCuba, las autoridades estadounidenses elevaron a 41.339 la cifra de cubanos con orden final de deportación, 681 de ellos detenidos en centros de inmigración. Asimismo, las cifras de repatriación forzosa marcan ya un récord histórico de 1.327 cubanos devueltos.