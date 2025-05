Abogada Liudmila Marcelo aconseja a cubanos con I-220A que no permitan que juez acceda a cerrar su caso

La abogada de Florida experta en Inmigración Liudmila A Marcelo ha aconsejado a los cubanos con formulario I-220A que no permitan que el juez cierre su caso porque si llevan menos de dos años en Estados Unidos, se arriesgan a ser detenidos a la salida de su audiencia y a ser deportados de forma expedita.

"¿Qué está pasando en estos días en las Cortes? Las personas llegan a su caso, a su audiencia de Corte, algunos van con abogado, otros sin abogado. Con independencia de si van con representación o no, lo que realmente está haciendo el Departamento de Seguridad Nacional es, en este momento, buscando que el caso sea 'dismissed', que sea retirado de la Corte. Si llevas menos de dos años en el país y el fiscal dice, voy a retirar los cargos y el juez accede al 'dismissed', te has quedado sin caso en la Corte".

Lo que sucede, insiste Liudmila Marcelo, es que "llevas menos de dos años y entonces eres objeto de la deportación expedida. Y ahí estaban los agentes de ICE. No ocurrió solamente en Miami, ocurrió en varios estados", dijo en referencia a la detención esta semana de inmigrantes I-220A al salir de su audiencia ante el juez, después de que desestimaran su caso y les quitaran la Corte.

"Mi consejo para esas personas que están en estos días acudiendo a las Cortes, que llevan menos de dos años en el país, es tengan o no tengan asilo (me imagino que todos deben tener asilo) que si van a su Corte de asilo, no permitan que el juez accede al 'dismissed' del fiscal. El fiscal va a pedir retirar los cargos en este caso. Usted tiene que decir, no, yo no estoy de acuerdo con que el fiscal retire los cargos. El fiscal, por favor, que lo haga por escrito para que a mí me dé tiempo responder de forma escrita y nombrar un abogado".

"Si aún así el juez accede al 'dismissed', usted dice, pero yo quiero reservar mi apelación. Y rápidamente, o sea, independientemente de que lo detengan o no, ya tendrá que ser su familia quien se encargue de buscarle un abogado", añadió.

Así lo ha explicado Liudmila Marcelo en una entrevista concedida este viernes a CiberCuba para hablar de Beatriz Monteagudo, la cubana con I-220A, que fue detenida el 10 de marzo al acudir a una cita con ICE en Miramar (Broward) y recluida durante dos meses en un centro penitenciario de San Diego, en California.

Lo más leído hoy:

Marcelo asumió la defensa de Monteagudo de forma altruista y consiguió su libertad bajo una fianza de 4.100 dólares unos días antes del fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), en el caso Matter of Q. Li, 29 I&N Dec. 66 (BIA 2025) que habría imposibilitado esa fianza.

En la entrevista con CiberCuba, la abogada también abordó el caso de los cubanos, con antecedentes por delitos criminales, deportados a Sudán; aclaró dudas sobre CBP One y Parole Humanitario y dejó claro cuáles, en su opinión, son las opciones para los cubanos con I-220A.

"Aplicar por su residencia en la Corte, los que no lo hayan hecho porque en estos momentos implica un paso de avance por si en el futuro ya los jueces tienen lo que necesitan, que es que les digan que el I-220A es un parole. Y si reservamos el recurso, pues ahí está el alivio presentado. Eso es uno, pero no descuidar el caso de asilo. No hay que ir con toda la esperanza puesta en el caso de la residencia, porque está pendiendo del criterio del juez y el criterio del Gobierno que esté ese día en la Corte. No podemos ir con una sola arma a la Corte final. Tenemos que ir con la residencia y también con el caso de asilo bien preparado porque cada día se pone más difícil convencer a los jueces del caso de asilo", dijo antes de dar claves sobre cómo se prepara un asilo.